Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/08/2025 14:18 GMT+7

Chiều nay 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã chính thức công bố điểm chuẩn 29 chuyên ngành đào tạo theo các phương thức xét tuyển.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết năm 2025, điểm chuẩn các ngành tại trường không có nhiều biến động so với năm 2024.

Điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn năm 2025 là ngành nào? - Ảnh 1.

Trong chiều nay thí sinh sẽ biết điểm chuẩn của nhiều trường ĐH

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào SIU dao động từ 15 đến 18. Trong đó, ngành luật có điểm chuẩn cao nhất, 18 điểm.

Tại phương thức xét học bạ (tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 12), mức điểm trúng tuyển vào các ngành từ 18 điểm; đồng thời, thí sinh cần có kết quả rèn luyện từ mức khá trở lên.

Với phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, mức điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các ngành là 600 điểm trở lên.

Điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn năm 2025 là ngành nào? - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Thạc sĩ Tư lưu ý trước 17 giờ ngày 30.8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, kết quả sẽ bị hủy và thí sinh sẽ mất cơ hội trúng tuyển vào trường.

Từ ngày 23.8, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn bắt đầu tiếp nhận sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp (cả thứ bảy, chủ nhật). Tân sinh viên có thể tham khảo hướng dẫn nhập học để chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục nhập học theo đúng quy định tại trang tuyển sinh của trường.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm

Tin liên quan

Trường ĐH Gia Định lấy điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là bao nhiêu?

Trường ĐH Gia Định lấy điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là bao nhiêu?

Trưa nay 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Gia Định (GDU) chính thức công bố điểm chuẩn ĐH chính quy năm 2025 cho 25 ngành đào tạo.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM công bố điểm chuẩn, nhiều ngành cao hơn sàn

Xem điểm chuẩn đại học năm 2025 hơn 270 trường trên cả nước tại đây

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 kết quả thi tốt nghiệp THPT xét học bạ kết quả thi đánh giá năng lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận