Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết năm 2025, điểm chuẩn các ngành tại trường không có nhiều biến động so với năm 2024.

Trong chiều nay thí sinh sẽ biết điểm chuẩn của nhiều trường ĐH ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào SIU dao động từ 15 đến 18. Trong đó, ngành luật có điểm chuẩn cao nhất, 18 điểm.

Tại phương thức xét học bạ (tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 12), mức điểm trúng tuyển vào các ngành từ 18 điểm; đồng thời, thí sinh cần có kết quả rèn luyện từ mức khá trở lên.

Với phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025, mức điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các ngành là 600 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Thạc sĩ Tư lưu ý trước 17 giờ ngày 30.8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, kết quả sẽ bị hủy và thí sinh sẽ mất cơ hội trúng tuyển vào trường.

Từ ngày 23.8, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn bắt đầu tiếp nhận sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp (cả thứ bảy, chủ nhật). Tân sinh viên có thể tham khảo hướng dẫn nhập học để chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục nhập học theo đúng quy định tại trang tuyển sinh của trường.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.