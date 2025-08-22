Từ nay đến trước 22.8, các trường ĐH sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025 của Bộ GD-ĐT, lần lọc ảo xét tuyển cuối cùng sẽ kết thúc vào khoảng 12 giờ 30 hôm nay (22.8). Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ chiều nay, các trường ĐH-CĐ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Hiện Học viện Hàng không Việt Nam là trường ĐH đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025.

Dưới đây là thông tin điểm chuẩn chi tiết của hơn 270 trường ĐH. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật và bạn đọc có thể truy cập công cụ tra cứu điểm chuẩn TẠI ĐÂY để theo dõi nhiều hơn thông tin về điểm chuẩn theo các khu vực là: Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh/thành khác và nhóm trường công an-quân đội.

Năm 2025, số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH tăng mạnh, có nơi ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 3 so với năm ngoái. Tuy nhiên điểm chuẩn năm nay sẽ có những thay đổi bất ngờ không theo quy luật các năm trước, theo chuyên gia tuyển sinh một trường ĐH tại TP.HCM. Điều này xuất phát từ sự thay đổi cách thức xét tuyển, đặc biệt là hàm tương quan được sử dụng để quy đổi điểm trúng tuyển tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển của từng trường.