Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn từ mấy giờ chiều nay?

Các trường ĐH dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 vào chiều nay ảnh: đào ngọc thạch

Trước 17 giờ chiều nay sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1

Theo thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025 của Bộ GD-ĐT, lần lọc ảo xét tuyển cuối cùng sẽ kết thúc vào khoảng 12 giờ 30 hôm nay (22.8). Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ chiều nay, các trường ĐH-CĐ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Căn cứ trên kế hoạch chung này, các trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào các khung giờ khác nhau trong chiều nay. Ví dụ, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến công bố vào 17 giờ chiều nay, Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến công bố vào 18 giờ, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến công bố lúc 19 giờ, Trường ĐH Tài chính-Marketing dự kiến lúc 19 giờ 30…

Nhiều trường ĐH khác dự kiến công bố điểm chuẩn trong chiều nay như: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kinh tế TP.HCM…

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login hoặc tra cứu trên trang thông tin điện tử của các trường ĐH mà mình đăng ký xét tuyển.

Hoãn công bố điểm chuẩn: Thí sinh thêm hồi hộp

Điểm chuẩn nhiều trường tăng mạnh

Năm 2025, số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH tăng mạnh, có trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo chuyên gia tuyển sinh một trường ĐH tại TP.HCM, điểm chuẩn năm nay sẽ có những thay đổi bất ngờ không theo quy luật các năm trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi cách thức xét tuyển, đặc biệt là hàm tương quan được sử dụng để quy đổi điểm trúng tuyển tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển của từng trường.

Ghi nhận từ một số trường ĐH, điểm chuẩn các trường có cả 2 xu hướng tăng và giảm so với năm ngoái. Trong đó, các ngành "nóng" thu hút nhiều thí sinh đăng ký, điểm chuẩn tăng mạnh ở nhiều trường.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho thấy dự kiến điểm chuẩn hầu hết các ngành đều tăng so với năm ngoái. Một số ngành điểm chuẩn giảm nhưng rất ít. ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay dự kiến là sư phạm tiếng Anh. Tiếp theo đó, các ngành khối kỹ thuật-công nghệ cũng có điểm chuẩn dự kiến ở mức cao, đặc biệt bán dẫn và tự động hóa.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng ghi nhận điểm chuẩn các ngành đều tăng, kể cả các ngành mới. Đặc biệt, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường dự kiến lấy ở mức trên 29 điểm tổ hợp A00 (toán - lý - hóa).

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có điểm chuẩn dự kiến các ngành trong khoảng 24 đến trên 29,5 điểm. Các ngành "mũi nhọn" như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch điểm chuẩn tăng vọt. Ngược lại, nhiều ngành khác có điểm chuẩn theo xu hướng giảm.

Trường ĐH Công thương TP.HCM điểm chuẩn cũng có xu hướng tăng đồng đều ở hầu hết các ngành, dao động trong khoảng từ 17 - 24,75 điểm. Trong đó, nhóm ngành vốn thu hút đông thí sinh đăng ký các năm nay vẫn ghi nhận mức điểm chuẩn bằng hoặc cao hơn năm 2024 như: logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, luật, du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm. Song song đó, các ngành thuộc nhóm điểm chuẩn vừa phải các năm trước, nay cũng tăng rõ rệt trong khoảng 3 - 4 điểm như: điện tử, cơ khí… Cụ thể, ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử tăng mạnh từ 18 năm ngoái lên 22 điểm năm nay.

Trường ĐH Tài chính – Marketing dự báo điểm chuẩn các ngành năm nay có biên độ dao động tăng, giảm trong khoảng 0,5 - 2 điểm so với năm ngoái tùy ngành, chương trình và phương thức tuyển sinh. Năm ngoái, điểm chuẩn các ngành của trường theo điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức 22 - 25,9.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ghi nhận điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm nhẹ, các phương thức khác có thể tăng so với năm ngoái. Đáng chú ý, các ngành cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử, điểm chuẩn nếu giảm không đáng kể và có ngành dự kiến tăng. Theo phương án dự kiến, nhiều ngành của trường có điểm chuẩn trong khoảng 22 - 25 (tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT). Tương ứng với phương thức xét kết quả học tập THPT là 25 - 29 điểm, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ở mức 750 - 900 điểm…