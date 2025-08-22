Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM công bố điểm chuẩn, nhiều ngành cao hơn sàn

Mỹ Quyên
22/08/2025 13:14 GMT+7

Trưa nay 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 23 ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy theo 3 phương thức. Đây là một trong những trường công bố sớm nhất theo lịch của Bộ GD-ĐT.

Đại diện Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết điểm chuẩn xét tuyển theo các phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12 THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM của trường ổn định so với năm 2024.

Theo đó, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 17 điểm. Trong đó, các ngành như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, truyền thông đa phương tiện đều có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 17.

Trường ĐH đầu tiên công bố điểm chuẩn theo lịch của Bộ, cao nhất 17 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại trường

ẢNH: NHẬT HY

Đối với phương thức xét điểm học bạ lớp 12 THPT, mức điểm trúng tuyển dao động từ 18 – 20 điểm. Bên cạnh các ngành có điểm chuẩn là 20 thì một số ngành như công nghệ thông tin, Đông phương học, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kế toán, kiểm toán... có mức điểm trúng tuyển là 18.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, mức điểm chuẩn dao động từ 500 – 600 điểm. Trong đó các ngành như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, truyền thông đa phương tiện đều cần thí sinh phải đạt từ 600 điểm trở lên để trúng tuyển.

Trường ĐH đầu tiên công bố điểm chuẩn theo lịch của Bộ, cao nhất 17 điểm - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ở 3 phương thức

Đại diện trường cho biết thí sinh làm thủ tục nhập học tại trường theo thư mời nhập học, đồng thời xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30.8.


