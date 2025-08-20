Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hôm nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn, thí sinh tra cứu tại đây

Hà Ánh
Hà Ánh
20/08/2025 09:29 GMT+7

Hôm nay (20.8), các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Hôm nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn, thí sinh tra cứu tại đây - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên ra mắt công cụ tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025

ảnh: hà ánh

Nhiều trường công bố điểm chuẩn ĐH trong hôm nay

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, sau quy trình lọc ảo 6 lần đến 17 giờ chiều nay (20.8), các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Các trường thực hiện công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 từ chiều tối ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8.

Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH đã có thông báo chính thức về thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Ví dụ, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo điểm chuẩn sẽ được công bố chính thức trong chiều tối nay (20.8).

Nhiều trường ĐH khác cũng cho biết công bố điểm chuẩn vào chiều tối nay như: Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Nha Trang, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Tài chính-Marketing…

Hôm nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn, thí sinh tra cứu tại đây - Ảnh 2.

Thí sinh có thể truy cập trang thông tin điện tử chính thức của Bộ GD-ĐT để xem kết quả xét tuyển

ảnh: hà ánh

3 cách xem điểm chuẩn ĐH năm 2025

Để tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025 trên Thanh Niên Online

- Thí sinh truy cập vào địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

- Chọn "Điểm chuẩn năm 2025", rồi nhập tên trường hoặc tìm theo tên trường có sẵn trong danh sách.

- Nhấn "Tìm kiếm" để xem kết quả.

Cách 2: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT

- Truy cập trang thông tin điện tử chính thức của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

- Đăng nhập bằng số CCCD/CMND/ĐDCN và mã đăng nhập, sau đó vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh" để xem kết quả xét tuyển.

Cách 3: Tra cứu trên trang thông tin điện tử của các trường ĐH

- Truy cập vào trang thông tin điện tử của trường mình đăng ký xét tuyển, xem thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển theo hướng dẫn của trường.

Hôm nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn, thí sinh tra cứu tại đây - Ảnh 3.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo thời gian công bố điểm chuẩn vào chiều tối nay

ảnh: hà ánh

Năm nay, lần đầu tiên Báo Thanh Niên ra mắt công cụ tra cứu điểm chuẩn để phục vụ thí sinh trong xét tuyển ĐH. Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin điểm chuẩn của hơn 280 trường ĐH trong cả nước theo các khu vực: Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh/thành khác và nhóm trường công an-quân đội TẠI ĐÂY.

Năm 2025, số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH tăng mạnh, có trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo chuyên gia tuyển sinh một trường ĐH tại TP.HCM, điểm chuẩn năm nay sẽ có những thay đổi bất ngờ không theo quy luật các năm trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi cách thức xét tuyển, đặc biệt là hàm tương quan được sử dụng để quy đổi điểm trúng tuyển tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển của từng trường.

Tin liên quan

Tra cứu điểm chuẩn ĐH của hơn 280 trường trên Thanh Niên

Tra cứu điểm chuẩn ĐH của hơn 280 trường trên Thanh Niên

Điểm chuẩn hơn 280 trường ĐH/ĐH/học viện trong toàn quốc sẽ được cập nhật nhanh nhất trên Thanh Niên Online, mời bạn đọc đón xem tại chuyên mục: Tra cứu điểm thi.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn công bố điểm chuẩn tra cứu điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 điểm chuẩn đại học tuyển sinh ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận