Hôm nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn, thí sinh tra cứu tại đây

Báo Thanh Niên ra mắt công cụ tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025 ảnh: hà ánh

Nhiều trường công bố điểm chuẩn ĐH trong hôm nay

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, sau quy trình lọc ảo 6 lần đến 17 giờ chiều nay (20.8), các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Các trường thực hiện công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 từ chiều tối ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8.

Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH đã có thông báo chính thức về thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Ví dụ, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo điểm chuẩn sẽ được công bố chính thức trong chiều tối nay (20.8).

Nhiều trường ĐH khác cũng cho biết công bố điểm chuẩn vào chiều tối nay như: Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Nha Trang, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Tài chính-Marketing…

Thí sinh có thể truy cập trang thông tin điện tử chính thức của Bộ GD-ĐT để xem kết quả xét tuyển ảnh: hà ánh

3 cách xem điểm chuẩn ĐH năm 2025

Để tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025 trên Thanh Niên Online

- Thí sinh truy cập vào địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

- Chọn "Điểm chuẩn năm 2025", rồi nhập tên trường hoặc tìm theo tên trường có sẵn trong danh sách.

- Nhấn "Tìm kiếm" để xem kết quả.

Cách 2: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT

- Truy cập trang thông tin điện tử chính thức của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

- Đăng nhập bằng số CCCD/CMND/ĐDCN và mã đăng nhập, sau đó vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh" để xem kết quả xét tuyển.

Cách 3: Tra cứu trên trang thông tin điện tử của các trường ĐH

- Truy cập vào trang thông tin điện tử của trường mình đăng ký xét tuyển, xem thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển theo hướng dẫn của trường.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo thời gian công bố điểm chuẩn vào chiều tối nay ảnh: hà ánh

Năm nay, lần đầu tiên Báo Thanh Niên ra mắt công cụ tra cứu điểm chuẩn để phục vụ thí sinh trong xét tuyển ĐH. Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin điểm chuẩn của hơn 280 trường ĐH trong cả nước theo các khu vực: Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh/thành khác và nhóm trường công an-quân đội TẠI ĐÂY.

Năm 2025, số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH tăng mạnh, có trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo chuyên gia tuyển sinh một trường ĐH tại TP.HCM, điểm chuẩn năm nay sẽ có những thay đổi bất ngờ không theo quy luật các năm trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi cách thức xét tuyển, đặc biệt là hàm tương quan được sử dụng để quy đổi điểm trúng tuyển tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển của từng trường.