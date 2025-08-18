Tra cứu điểm chuẩn ĐH của hơn 280 trường trên Thanh Niên

Điểm chuẩn hơn 280 trường ĐH trong cả nước được cập nhật nhanh nhất trên Thanh Niên ảnh: hà ánh

Tra cứu điểm chuẩn ĐH nhanh chóng, chính xác

Để đáp ứng nhu cầu tra cứu điểm chuẩn ĐH năm 2025 một cách chính xác, nhanh chóng và tiện lợi, Báo Thanh Niên mở chuyên mục tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Tại chuyên mục tra cứu điểm thi, bạn đọc sẽ được cập nhật nhanh nhất thông tin điểm chuẩn các trường ĐH trong mục điểm chuẩn ĐH năm 2025. Với công cụ tìm kiếm của chuyên trang, bạn đọc dễ dàng tìm kiếm điểm chuẩn theo tên nhiều cách: tìm trong danh mục tên trường, nhập tên trường cụ thể hoặc theo cách khối.

Thông tin điểm chuẩn của mỗi trường được thể hiện chi tiết theo từng cơ sở đào tạo, từng ngành tương ứng các tổ hợp môn xét tuyển.

Đáng chú ý, bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin điểm chuẩn của hơn 280 trường ĐH trong cả nước theo các khu vực: Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh/thành khác và nhóm trường công an-quân đội.

Không chỉ có thông tin điểm chuẩn

Chuyên mục tra cứu điểm thi của Báo Thanh Niên không chỉ có thông tin điểm chuẩn ĐH năm 2025, bạn đọc còn được cung cấp nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến tình hình xét tuyển năm 2025 khác. Đó là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm các tổ hợp môn, điểm trung bình các tỉnh thành. Các thông tin này không chỉ của năm 2025 mà còn cả năm 2024, giúp bạn đọc dễ dàng so sánh sự biến động của phổ điểm và xu hướng điểm chuẩn năm 2025 so với trước đó.

Bên cạnh công cụ tra cứu điểm chuẩn ĐH, chuyên mục còn đăng tải nhiều bài viết phân tích sâu về tình hình điểm chuẩn các trường ĐH, lưu ý thí sinh trúng tuyển về những việc cần làm sau khi trúng tuyển, dự báo cơ hội xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo…

Không chỉ thông tin tuyển sinh ĐH, chuyên mục còn nhiều tiện ích khác như tra cứu điểm thi lớp 6, lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.

Khi nào trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn?

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13.8 đến 17 giờ ngày 15.8, cơ sở đào tạo rà soát cơ sở dữ liệu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Tiếp theo đó, trong ngày 16.8 cơ sở đào tạo tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Sau đó, trong vòng 4 ngày, từ ngày 17 đến 20.8, Bộ GD-ĐT sẽ tải kết quả xét tuyển của các cơ sở đào tạo lên hệ thống để thực hiện quy trình lọc ảo, trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường. Quy trình này dự kiến được thực hiện trong 6 lần để cho ra kết quả xét tuyển cuối cùng, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký.

Sau 6 lần lọc ảo, đến 17 giờ ngày 20.8 các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Như vậy, lịch công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 dự kiến diễn ra từ chiều tối ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8.

Căn cứ trên kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, nhiều trường ĐH cho biết dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào chiều tối 20.8.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh chóng điểm chuẩn năm 2025 của các trường ĐH dự kiến từ chiều tối 20.8.