Trường ĐH Gia Định lấy điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là bao nhiêu?

Tiến sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Gia Định, cho biết năm 2025 hầu hết các ngành học đều có điểm chuẩn ở mức từ 15 - 20,5 điểm, phù hợp với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, cũng như xu hướng đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Hôm nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin, marketing, logistics & quản lý chuỗi cung ứng là 16 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm 2024.

Bên cạnh đó, 2 ngành mới gồm ngôn ngữ Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo lần lượt là 16 và 17. Riêng ngành răng - hàm - mặt có mức điểm trúng tuyển 20,5; cao nhất trong số 25 ngành.

Điểm chuẩn Trường ĐH Gia Định

Ngoài phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trường còn xét kết quả học bạ THPT (từ 16 điểm) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (từ 550 điểm).

Theo tiến sĩ Toàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh được hỗ trợ, hướng dẫn nhập học, cũng như tư vấn nhà trọ, ký túc xá, trường tăng cường làm việc đến 20 giờ các ngày trong tuần và làm việc cả thứ bảy, chủ nhật.