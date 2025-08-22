Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 13:04 GMT+7

Học viện Hàng không Việt Nam là trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn ĐH năm 2025.

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

Các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn đợt 1 trong hôm nay

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trưa nay (22.8), Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 18 với 4 chuyên ngành: trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; xây dựng và phát triển cảng hàng không; điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm gồm: quản lý và khai thác cảng hàng không, điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn từ mấy giờ chiều nay?

Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn từ mấy giờ chiều nay?

Sau 10 lần lọc ảo xét tuyển, dự kiến các trường đại học (ĐH) sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2025 vào chiều nay (22.8).

