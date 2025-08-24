Trường đại học nào còn xét tuyển bổ sung?

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận và nhập học tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ảnh: đào ngọc thạch

Vào lúc 14 giờ ngày 25.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Lưu ý quan trọng sau khi biết điểm chuẩn và cơ hội xét bổ sung".

Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Đến thời điểm này, các trường ĐH đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, một số trường ĐH đã có phương án xét tuyển bổ sung như: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Việt Nhật và Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Phenikaa, Trường ĐH CMC... Vậy, kế hoạch xét tuyển bổ sung của các trường ĐH dự kiến như thế nào? Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn trực tuyến "Lưu ý quan trọng sau khi biết điểm chuẩn và cơ hội xét bổ sung" chiều 25.8.

Cũng trong chương trình, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH có những lưu ý quan trọng với thí sinh về việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT và các bước làm thủ tục nhập học tại các trường ĐH.

Chương trình tư vấn sẽ diễn ra từ 14 giờ-15 giờ 10 gồm các chuyên gia:

Thạc sĩ Cao Quảng Tư , Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới tình hình xét tuyển bổ sung của các trường ĐH có thể đặt câu hỏi tương tác với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến tại các địa chỉ trên.