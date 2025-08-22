Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn và dự kiến xét tuyển bổ sung

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 16:56 GMT+7

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 đồng thời dự kiến xét tuyển đợt bổ sung năm 2025.

Điểm chuẩn - Ảnh 1.

Điểm chuẩn ĐH năm 2025 có nhiều khác biệt so với năm ngoái

ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8),Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Theo đó, trường thông báo điểm chuẩn theo từng phương thức. Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT và xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025 điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40).

Phương thức xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm xét tuyển là tổng điểm của bài thi theo thang điểm 1.200.

Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường, điểm xét tuyển dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn tương đương theo từng ngành; điểm xét tuyển theo kết quả chứng chỉ SAT, ACT là tổng điểm của bài thi tương ứng.

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể của trường xem TẠI ĐÂY.

Đồng thời với việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh đợt bổ sung, nhận hồ sơ đến ngày 8.9 với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét theo kết quả thi THPT năm 2025, xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM. Các ngành dự kiến xét tuyển bổ sung TẠI ĐÂY.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành ĐH năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 điểm chuẩn đại học trường ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển bổ sung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận