Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Điểm chuẩn đại học được công bố đồng loạt trong chiều nay ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Theo đó, ngành y khoa giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái, từ mức 26,57 năm 2024 xuống 25,55 điểm năm nay. Ngành dược 22 điểm; giảm hơn 3,5 điểm so với năm ngoái (năm 2024 điểm chuẩn ngành này là 25,51).

Điểm chuẩn các ngành như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.



Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.