Giáo dục

Ký túc xá Cỏ May chọn 100 tân sinh viên để nuôi ăn học miễn phí

Trần Ngọc
Trần Ngọc
15/08/2025 18:05 GMT+7

Ký túc xá Cỏ May sẽ tiếp tục đồng hành cùng tân sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi khi thông báo xét chọn 100 em đủ tiêu chuẩn để vào ký túc xá ăn ở miễn phí và đài thọ chi phí học tập.

Chiều 15.8, ông Phạm Minh Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), cho biết, để tiếp sức sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi có điều kiện học đại học, ký túc xá Cỏ May sẽ xét chọn 100 tân sinh viên năm học 2025-2026 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi trên cả nước để vào ăn ở miễn phí tại ký túc xá và đài thọ luôn học phí, chi phí học tập cho các em. 

Ký túc xá Cỏ May chọn 100 tân sinh viên nuôi ăn học miễn phí - Ảnh 1.

Ký túc xá Cỏ May được xây dựng khang trang trong khuôn viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

ẢNH: CTV

Theo đó, tiêu chuẩn để tân sinh viên cả nước được vào ở ký túc xá Cỏ May (khuôn viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, không đủ tài chính để tiếp tục học; học sinh giỏi THPT và ưu tiên học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố, cấp quốc gia. Các em phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 20 điểm trở lên và có kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (nếu có).

Khi được chọn vào ký túc xá Cỏ May, các tân sinh viên được lưu trú miễn phí và hỗ trợ tiền ăn hằng tháng; được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và được hỗ trợ 100% học phí năm học đầu tiên. Các năm tiếp theo xét theo quy định của ký túc xá.

Ngoài ra, các em còn được lãnh đạo ký túc xá hỗ trợ cho học tin học, ngoại ngữ và đào tạo các kỹ năng mềm, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và các chương trình phát triển bản thân khác do ký túc xá tổ chức.

Ký túc xá Cỏ May chọn 100 tân sinh viên nuôi ăn học miễn phí - Ảnh 2.

Qua 9 năm thành lập, ký túc xá Cỏ May đã hỗ trợ kinh phí học tập và đài thọ việc ăn ở miễn phí cho hơn 800 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên cả nước

ẢNH: CTV

Quy trình nộp hồ sơ gồm: điền thông tin đầy đủ tại liên kết đến hết ngày 23.8. Sau đó, nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại văn phòng ký túc xá Cỏ May hoặc qua bưu điện. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25.8 (tính theo dấu bưu điện). 

Địa chỉ nộp hồ sơ là ký túc xá Cỏ May trong khuôn viên Trường ĐH Nông Lâm - Khu phố 33, P.Linh Xuân, TP.HCM (Địa chỉ cũ: Khu phố 22, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Điện thoại: 0913887055 để được hướng dẫn thêm. 

Ký túc xá Cỏ May chọn 100 tân sinh viên nuôi ăn học miễn phí - Ảnh 3.

Sinh viên trong ký túc xá Cỏ May tham gia các hoạt động để rèn luyện kỹ năng mềm

ẢNH: CTV

Ký túc xá Cỏ May được xây dựng năm 2016 theo tâm nguyện của ông Phạm Văn Bên, chủ DNTN Cỏ May (nay là Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp) với mong muốn tiếp bước cho sinh viên nghèo, học giỏi trên cả nước học tại TP.HCM có điều kiện học đại học, có nghề nghiệp ổn định. Qua 9 năm thành lập và hoạt động, ký túc xá đã hỗ trợ cho hơn 800 sinh viên và chắp cánh cho hàng trăm ước mơ vươn lên thoát nghèo bằng con đường học vấn.



Khám phá thêm chủ đề

sinh viên Cỏ May ký túc xá Cỏ May Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đồng tháp
