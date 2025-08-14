Hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 20.8

Nhiều trường ĐH dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào chiều tối 20.8 ảnh: đào ngọc thạch

Chiều 14.8, thông tin từ các trường ĐH cho biết đang thực hiện rà soát dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Căn cứ trên kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, nhiều trường ĐH cho biết dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào chiều tối 20.8.

Các trường gồm:

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Trường ĐH Văn hóa TP.HCM Trường ĐH Công thương TP.HCM Trường ĐH Nha Trang Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Trường ĐH Tài chính-Marketing

Học viện Hàng không Việt Nam

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13.8 đến 17 giờ ngày 15.8, cơ sở đào tạo rà soát cơ sở dữ liệu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Tiếp theo đó, trong ngày 16.8 cơ sở đào tạo tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Sau đó, trong vòng 4 ngày, từ ngày 17 đến 20.8, Bộ GD-ĐT sẽ tải kết quả xét tuyển của các cơ sở đào tạo lên hệ thống để thực hiện quy trình lọc ảo, trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường.

Quy trình này dự kiến được thực hiện trong 6 lần để cho ra kết quả xét tuyển cuối cùng, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký.

Sau 6 lần lọc ảo, đến 17 giờ ngày 20.8 các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Như vậy, lịch công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 dự kiến diễn ra từ chiều tối ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8.