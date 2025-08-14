Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 20.8

Hà Ánh
Hà Ánh
14/08/2025 19:39 GMT+7

Nhiều trường đại học (ĐH) cho biết sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào ngày 20.8 tới.

Hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20.8 - Ảnh 1.

Nhiều trường ĐH dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào chiều tối 20.8

ảnh: đào ngọc thạch

Chiều 14.8, thông tin từ các trường ĐH cho biết đang thực hiện rà soát dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Căn cứ trên kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, nhiều trường ĐH cho biết dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào chiều tối 20.8.

Các trường gồm:

  • Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
  • Trường ĐH Văn hóa TP.HCM
  • Trường ĐH Công thương TP.HCM
  • Trường ĐH Nha Trang
  • Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
  • Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)
  • Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
  • Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM
  • Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
  • Trường ĐH Tài chính-Marketing

  • Học viện Hàng không Việt Nam

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13.8 đến 17 giờ ngày 15.8, cơ sở đào tạo rà soát cơ sở dữ liệu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Tiếp theo đó, trong ngày 16.8 cơ sở đào tạo tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Sau đó, trong vòng 4 ngày, từ ngày 17 đến 20.8, Bộ GD-ĐT sẽ tải kết quả xét tuyển của các cơ sở đào tạo lên hệ thống để thực hiện quy trình lọc ảo, trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường.

Quy trình này dự kiến được thực hiện trong 6 lần để cho ra kết quả xét tuyển cuối cùng, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký.

Sau 6 lần lọc ảo, đến 17 giờ ngày 20.8 các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Như vậy, lịch công bố điểm chuẩn ĐH đợt 1 dự kiến diễn ra từ chiều tối ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8.

Tin liên quan

Một trường đại học ghi nhận số nguyện vọng cao kỷ lục, trên 178.000

Một trường đại học ghi nhận số nguyện vọng cao kỷ lục, trên 178.000

Một trường ĐH tại TP.HCM ghi nhận số nguyện vọng đăng ký vào trường tăng kỷ lục, với trên 178.000.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn công bố điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 lọc ảo xét tuyển Nguyện vọng tuyển sinh ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận