Một trường đại học ghi nhận số nguyện vọng cao kỷ lục, trên 178.000

Một trường ĐH tại TP.HCM ghi nhận số nguyện vọng đăng ký vào trường tăng kỷ lục, với trên 178.000 ảnh: nhật thịnh





Có trên 41.000 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên

Sáng nay (14.8), thông tin từ Trường ĐH Công thương TP.HCM cho biết năm nay thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường tăng mạnh.

Cụ thể, dữ liệu từ Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT cho thấy tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường là 178.294. Trong đó có 13.308 nguyện vọng 1, 16.359 nguyện vọng 2, 17.192 nguyện vọng 3.

Đáng chú ý, dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cũng cho thấy có tới 41.307 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên.

Trong đó, 2 ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing.

Chia sẻ về số liệu này, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông nhà trường, cho biết số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng kỷ lục (gấp gần 2,5 lần so với năm ngoái).

Nguyên nhân chính được thạc sĩ Sơn nhận định là không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1. Trong khi đó, năm trước những thí sinh đã xét tuyển sớm chỉ đăng ký lại nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống nếu không muốn đăng ký thêm nguyện vọng khác.

"Do vậy, năm nay thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình hình tăng số lượng đăng ký vào các trường", thạc sĩ Sơn nhận định.

Tình hình chung cũng được thể hiện qua thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển với 7.615.560 nguyện vọng. Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển trung bình của mỗi thí sinh là 8,96 (cao hơn mức trung bình 5 nguyện vọng mỗi thí sinh của năm ngoái).

Điểm chuẩn có đảo ngược tăng mạnh?

Tuy nhiên, thạc sĩ Phạm Thái Sơn cho rằng so với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay khó có xu hướng tăng mạnh. Thậm chí, thạc sĩ Sơn còn cho rằng điểm chuẩn nhiều ngành vẫn giảm do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm, đặc biệt các môn thuộc tổ hợp B00 (toán-hóa-sinh) vốn được sử dụng để xét tuyển nhiều ngành của trường.

"Chưa kể, dữ liệu xét tuyển của trường cho thấy, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường có mức điểm không cao. Nếu như năm ngoái thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đa số ở mức từ 17-24 điểm, thì năm nay thấp hơn", Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM cho hay.

Năm 2025, Trường ĐH Công thương TP.HCM xét tuyển theo 5 phương thức gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, 11 và 12; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025; xét tuyển kết quả môn thi từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Điểm sàn xét tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay các ngành đều ở mức 16. Riêng 2 ngành thuộc lĩnh vực pháp luật điểm sàn ở mức 18. Phương thức xét điểm học tập THPT các ngành từ 18-20; điểm sàn xét bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM trong khoảng 600-720; kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở mức 5 điểm.

Trường đã công bố điểm chênh lệch các tổ hợp ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TẠI ĐÂY.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM theo điểm thi tốt nghiệp THPT lấy từ 17-24,5, cao nhất ở ngành marketing. Theo sau là 2 ngành thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng cùng mức 23,75 điểm. Các ngành còn lại có mức trúng tuyển từ 17-23,25 điểm.