Điểm chuẩn đại học năm 2025 được tính theo cách nào?

Tuy nhiên, tùy theo trường mà có một mức điểm chuẩn chung hay riêng cho từng phương thức, từng tổ hợp.

Các trường có phương án điểm chuẩn khác nhau

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay các trường ĐH đều sử dụng phương pháp bách phân vị để đảm bảo các mức điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào tương đương giữa các phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, các trường có thể đưa ra những phương án điểm chuẩn không hoàn toàn giống nhau. Một trong những khác biệt dễ thấy nhất là có trường công bố điểm chuẩn riêng từng phương thức, từng tổ hợp nhưng có trường chỉ công bố một mức điểm chuẩn chung.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm nay điểm chuẩn sẽ đảm bảo công bằng giữa các thí sinh xét tuyển bằng các phương thức, tổ hợp khác nhau ẢNH: NHẬT THỊNH

Đa số các trường thông báo sẽ công bố điểm chuẩn theo từng phương thức xét tuyển riêng: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực, điểm học bạ… Chẳng hạn, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết năm nay trường thực hiện xác định mức điểm trúng tuyển dựa trên nguyên tắc tương đương đồng phân vị (có áp dụng hệ số điều chỉnh) của các phương thức xét tuyển. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển của từng ngành/chương trình tuyển sinh, thực hiện điều chỉnh nhiều lần điểm trúng tuyển của các phương thức qua các lần lọc ảo chung cho đến khi đạt được quy mô tuyển sinh phù hợp với mục tiêu. Cuối cùng, điểm chuẩn sẽ được công bố theo mức điểm riêng của từng phương thức, cùng với bảng quy đổi điểm trúng tuyển của các phương thức theo phương pháp bách phân vị.

Căn cứ để Trường ĐH Khoa học sức khỏe xây dựng điểm chuẩn là áp dụng phương pháp bách phân vị để đảm bảo các mức điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào tương đương giữa 3 phương thức tuyển sinh của trường, phù hợp yêu cầu đầu vào của từng ngành đào tạo. Trường dựa theo kết quả học tập của sinh viên trong 3 khóa tuyển sinh năm 2022, 2023, 2024 theo các đối tượng đầu vào khác nhau. Trên cơ sở đó, trường thống kê và xây dựng hệ số điều chỉnh vùng giá trị phân vị của các phương thức năm 2025. Trong đó, hệ số điều chỉnh của các phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT được xác định bằng tỷ lệ phần trăm sinh viên trúng tuyển theo phương thức này trong 3 năm gần nhất đạt kết quả học tập bậc ĐH từ loại khá trở lên, chia cho tỷ lệ tương ứng của sinh viên trúng tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng không quy đổi điểm của từng thí sinh (TS) về một thang điểm chung. Trước khi xét tuyển, căn cứ trên kết quả học tập loại giỏi và xuất sắc theo ngành/chuyên ngành của các sinh viên năm trước, trường xác định hệ số điều chỉnh vùng giá trị phân vị của các phương thức. Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển của từng ngành/chuyên ngành/chương trình tuyển sinh, trường xác định điểm chuẩn theo mức điểm riêng của từng phương thức, cùng với bảng quy đổi điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp theo phương pháp bách phân vị.

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) không quy đổi điểm xét tuyển của từng TS về một thang điểm chung. Trường áp dụng phương pháp bách phân vị dựa trên khung quy đổi do ĐH Quốc gia TP.HCM và Bộ GD-ĐT công bố, kết hợp với kết quả học tập sinh viên các năm trước và tình hình đăng ký xét tuyển của TS để tính điểm chuẩn năm 2025. Theo đại diện nhà trường, cách này nhằm đảm bảo mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức tương đương theo phân vị và mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của từng ngành.

Ngược lại, PGS - tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết đơn vị này dự kiến sẽ công bố một mức điểm chuẩn chung cho các phương thức và các tổ hợp xét tuyển. Trước đó, trường đã công bố khung quy đổi điểm trúng tuyển của các phương thức khác theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Ví dụ, TS có điểm thi đánh giá năng lực 950 điểm được quy đổi tương đương theo điểm thi tốt nghiệp ở mức 25,51 điểm. Với cách làm này, trường thực hiện quy đổi điểm xét tuyển của từng TS về một thang điểm chung. Hiện ĐH này đăng tải trên website trường công cụ quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển, có tích hợp điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định tuyển sinh của trường. Trên trang này, TS nhập thông số điểm theo từng phương thức để biết ngay kết quả điểm xét tuyển sau quy khi đổi tương đương về điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố căn cứ trên độ lệch từng tổ hợp môn để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh ảnh: Đào Ngọc Thạch





Điểm chuẩn khác biệt gì so với năm 2024?

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho rằng sự khác biệt về điểm chuẩn năm nay là quy đổi tương đương điểm các phương thức khác về điểm thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo sự công bằng giữa các TS trong xét tuyển một ngành. Với việc quy đổi này, điểm chuẩn các phương thức ở các trường cũng được xác định ở nhiều mức điểm khác nhau và về mặt hình thức không khác gì so với điểm chuẩn năm 2024 trở về trước.

Thạc sĩ Sơn nêu ví dụ ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Công thương TP.HCM, năm ngoái điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp ở mức 23 nhưng điểm học bạ lấy ở mức cao hơn là 24,25 và điểm bài thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM ở mức 700. Năm nay, căn cứ trên công thức quy đổi tương đương, chỉ tiêu, số lượng TS và chất lượng điểm số, điểm chuẩn ngành này cũng sẽ có những mức khác nhau nhất định ở từng phương thức.

Ngược lại, theo thạc sĩ Sơn, những trường công bố một mức điểm chuẩn chung cũng thực hiện quy đổi điểm xét tuyển của từng TS về một thang điểm chung trước đó. Có nghĩa là để trúng tuyển vào một ngành có điểm chuẩn chung, TS xét tuyển bằng các phương thức khác cũng cần đạt được mức điểm tương đương theo quy đổi của trường. "Dù công bố điểm chuẩn theo cách nào thì điểm chung của các trường vẫn phải thực hiện quy đổi điểm theo quy tắc bách phân vị để đảm bảo công bằng cho TS", thạc sĩ Sơn nhấn mạnh.

PGS - tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết trường dự kiến công bố điểm chuẩn theo từng phương thức nhưng có bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức với nhau theo đúng quy định.

So với điểm chuẩn các năm trước, PGS Tô Văn Phương nhận định có ít nhiều khác biệt. Cụ thể, các năm trước các phương thức xét tuyển riêng và điểm chuẩn xác định căn cứ trên chỉ tiêu, số lượng và chất lượng TS từng phương thức. Khi chưa có quy định và phương pháp quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp môn, việc đối sánh điểm chuẩn các phương thức căn cứ trên kinh nghiệm hoặc quy đổi tuyến tính cơ bản. Chẳng hạn, trước đây 15 điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) có thể tương đương với 500-600 điểm thi đánh giá năng lực (1.200 điểm). Nhưng theo bảng quy đổi năm nay của trường, 651 điểm bài thi năng lực tương đương với 20 điểm tổ hợp 4 môn thi tốt nghiệp THPT. Do đó, điểm chuẩn các phương thức xét tuyển cùng một ngành năm nay có thể chịu tác động nhiều và trở nên khác biệt so với các năm trước.

"Thêm một điểm khác biệt của năm nay là điểm chuẩn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố căn cứ trên độ lệch từng tổ hợp môn để đảm bảo công bằng giữa các TS", PGS Phương nói thêm.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết khác với các năm trước, trường chỉ xác định một mức điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển, năm nay điểm chuẩn của trường dự kiến sẽ có độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành. Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ căn cứ vào phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, khung quy đổi tương đương theo phương pháp bách phân vị để xác định mức chênh lệch này.