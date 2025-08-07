Vì sao sau ngày 20.8 các trường ĐH mới công bố điểm chuẩn?

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, lịch công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển của các trường ĐH-CĐ đợt 1 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 17 giờ ngày 20.8 đến trước 17 giờ ngày 22.8. Nghĩa là khoảng 2 tuần nữa thí sinh mới biết điểm chuẩn.

Trong thời điểm này, nhiều thí sinh hồi hộp, lo lắng không hiểu vì sao đã hoàn thành đăng ký xét tuyển và thanh toán lệ phí (kết thúc lúc 17 giờ ngày 5.8) nhưng từ 17 giờ ngày 20.8 đến 17 giờ ngày 22.8 mới công bố kết quả.

Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết sau khi thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển, Bộ GD-ĐT và các trường ĐH bắt đầu thực hiện các kỹ thuật liên quan đến quy trình xét tuyển đưa ra kết quả chính xác nhất cho thí sinh.

"Như chúng ta đã biết, mỗi thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng và chỉ trúng tuyển một nguyện vọng. Khi trúng tuyển, những nguyện vọng kế tiếp sẽ không được xét nữa. Trong thời gian từ nay đến 17 giờ ngày 20.8, Bộ GD-ĐT và các trường ĐH sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng", thạc sĩ Nhơn thông tin.

Chậm nhất 17 giờ ngày 22.8 các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo thạc sĩ Nhơn, lọc ảo là quá trình hệ thống tự động rà soát, sàng lọc và loại bỏ các nguyện vọng thấp hơn nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở một nguyện vọng cao hơn. Quá trình này được lặp lại nhiều lần để đảm bảo tính chính xác, trước khi công bố kết quả trúng tuyển chính thức.

Mục đích chính của lọc ảo nguyện vọng là nhằm đảm bảo rằng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất có thể, tránh tình trạng một thí sinh "chiếm chỗ" ở nhiều trường cùng lúc. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo" trong tuyển sinh, tức số lượng thí sinh được xác định là trúng tuyển không phản ánh đúng số người sẽ thực sự nhập học.

"Nhờ lọc ảo, các trường ĐH có thể xác định được chính xác số lượng thí sinh trúng tuyển thực sự, từ đó lên kế hoạch đào tạo hợp lý và tuyển đủ chỉ tiêu theo quy định. Đồng thời, quá trình này cũng góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong công tác xét tuyển trên toàn hệ thống", thạc sĩ Nhơn cho hay.

Thạc sĩ Nhơn lưu ý sau khi có kết quả chính thức, thí sinh sẽ thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống đến 17 giờ ngày 30.8.

"Trong thời gian này, ngoài việc chờ đợi kết quả, các em cần chuẩn bị dần hành trang cho việc bước vào giảng đường ĐH trong giai đoạn sắp tới. Duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ, khoa học, giữ gìn sức khỏe", thạc sĩ Nhơn lưu ý.

Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng thí sinh cần chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống xa gia đình (nếu ở địa phương khác), xác định mục tiêu học tập, các hoạt động sinh viên sẽ tham gia, chuẩn bị trước các vật dụng cá nhân, đồ dùng phù hợp cho sinh hoạt ở nơi ở mới. Thời gian này thí sinh cũng có thể ôn luyện lại các kiến thức cần thiết như tin học, ngoại ngữ...