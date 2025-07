Dự báo điểm chuẩn 2025: Ngành nào sẽ tăng, ngành nào giảm?

Điểm chuẩn thấp ở khối kỹ thuật hoặc ngành xét tổ hợp có phổ điểm thấp

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhận định năm nay điểm chuẩn đa số ngành, trường sẽ giảm do điểm sàn xét tuyển giảm. Tuy nhiên, dự đoán chỉ giảm ở những ngành mà vài năm gần đây có điểm chuẩn cao vừa phải. Cụ thể là các ngành có điểm chuẩn ở phân khúc từ 23-26 điểm. Lý do vì số lượng thí sinh điểm 3 môn từ 23-26 điểm năm nay không nhiều bằng năm trước.

"Riêng tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay điểm sàn ở mức 17-19 điểm, giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái. Vì thế điểm chuẩn các ngành của trường được dự báo có thể giảm trên dưới 1 điểm tùy ngành", tiến sĩ Nhân cho hay.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, chậm nhất đến 17 giờ ngày 22.8, thí sinh sẽ biết điểm chuẩn chính thức của các trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm sàn năm nay giảm 2 điểm so với năm trước, còn 19 điểm, nên trường dự đoán điểm chuẩn có thể sẽ giảm khoảng từ 0,5-1,5 điểm so với năm 2024. Lý do là vì trường sử dụng 2 môn xét tuyển chủ lực gồm toán và tiếng Anh. Đây đều là các môn có đề thi khó và phổ điểm thấp.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cũng nhận định điểm chuẩn một số ngành của trường sẽ giảm so với năm trước. So với điểm sàn xét tuyển, tiến sĩ Tuấn dự đoán các ngành kỹ thuật, công nghệ sẽ có mức điểm chuẩn bằng điểm sàn, khoảng 15 điểm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm nay phổ điểm của các tổ hợp môn A, B, D giảm mạnh nên nếu thí sinh đặt nguyện vọng vào những ngành/trường có điểm chuẩn năm trước cao hơn điểm thi năm nay của thí sinh thì có cơ hội đậu.

Tiến sĩ Khang cho biết điểm chuẩn các ngành của trường năm 2025 nhiều khả năng sẽ giảm so với năm 2024, dự kiến có thể dao động trong khoảng 1-2,5 điểm tùy theo từng ngành.

Theo tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, các ngành như khoa học dữ liệu, toán (toán-tin học), vật lý học, hóa học, kỹ thuật hạt nhân, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Việt Nam học, xã hội học, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng..., dự đoán thí sinh trong mức điểm từ 16-20 sẽ có cơ hội trúng tuyển cao.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng dự báo điểm chuẩn các ngành của trường sẽ dao động trong khoảng 15-20. Riêng các ngành sức khỏe mức điểm sàn Bộ GD-ĐT đưa ra giảm so với năm 2024, nên dự đoán điểm chuẩn khối ngành này tại trường cũng sẽ giảm.

Ngành "nóng" giữ nguyên hoặc tăng nhẹ

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho rằng mức cạnh tranh giữa các thí sinh trong xét tuyển ĐH năm nay vẫn ở mức rất cao. "Với những ngành 'nóng' như trí tuệ nhân tạo, khối ngành sức khỏe… điểm chuẩn có thể không đổi. Các ngành năm ngoái dưới mức 27 thì điểm chuẩn năm nay có thể giảm, nhưng vẫn không loại trừ trường hợp một vài ngành điểm chuẩn tăng đột biến", tiến sĩ Hải dự báo.

Theo tiến sĩ Nhân, đối với những ngành "nóng" mọi năm có mức điểm chuẩn trên 26 thì có khả năng năm nay sẽ tương đương chứ không giảm. Đồng thời, những ngành mọi năm có điểm chuẩn dưới 23 dự đoán cũng sẽ ổn định như năm 2024 chứ không giảm, do số lượng thí sinh đạt điểm ở các mức này năm nay vẫn ổn định, thậm chí tăng.

"Dù điểm chuẩn dự kiến giảm nhưng nhóm ngành công nghệ thông tin vẫn là ngành học có sức hút cực kỳ lớn và số lượng thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Công nghệ thông tin luôn ở mức rất cao. Do đó, sự cạnh tranh vẫn sẽ ở mức rất khốc liệt và điểm chuẩn các ngành 'nóng' có thể mức giảm ít hơn", tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đánh giá.

Tại Trường ĐH Đà Lạt, tiến sĩ Trần Hữu Duy cho biết ngành sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học và sư phạm lịch sử sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại của trường, dự đoán có khả năng trên 20 điểm.

Các ngành như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, thiết kế đồ họa, marketing, công nghệ thông tin tại Trường ĐH Văn Lang cũng được tiến sĩ Võ Văn Tuấn nhận định có điểm chuẩn cao hơn điểm sàn từ 2-4 điểm.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng các ngành "nóng" tại trường như kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế, marketing, luật kinh tế được nhiều thí sinh quan tâm nên có mức độ cạnh tranh cao, điểm chuẩn sẽ cao hơn các ngành còn lại.

Với Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, đại diện trường nhận định điểm chuẩn các ngành như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, logistics & quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin, luật kinh tế hay quản trị kinh doanh có thể vẫn giữ mức điểm như năm 2024 chứ không giảm, do thí sinh thường đăng ký nhiều hơn các ngành khác.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường ĐH năm 2024 TẠI ĐÂY.

