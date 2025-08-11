Những ngành nào điểm chuẩn có khả năng bằng điểm sàn?

Điểm chuẩn ĐH dự kiến công bố từ 17 giờ ngày 20.8, sau đó thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học ảnh: nhật thịnh

Vào lúc 14 giờ ngày 12.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì để chắc chắn trúng tuyển?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13.8 các cơ sở đào tạo rà soát dữ liệu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để thực hiện quy trình lọc ảo xét tuyển. Sau 6 lần lọc ảo, đến 17 giờ ngày 20.8 các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Vậy, lịch công bố điểm chuẩn của các trường vào thời điểm nào? Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần thực hiện thao tác gì để chắc chắn trúng tuyển? Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến trên.

Cũng trong chương trình, đại diện các trường ĐH cũng thông tin thêm về tình hình thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường, dự báo xu hướng điểm chuẩn các ngành. Cụ thể, những ngành nhiều thí sinh quan tâm, điểm chuẩn có giảm? Những ngành nào, điểm chuẩn trúng tuyển có khả năng bằng điểm sàn?...

Chương trình tư vấn sẽ diễn ra từ 14 giờ-15 giờ 10 gồm các chuyên gia:

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

Bạn đọc quan tâm tới thông tin tình hình nguyện vọng xét tuyển, thời gian công bố điểm chuẩn và những việc thí sinh cần làm sau khi biết kết quả xét tuyển đợt 1, vui lòng để lại câu hỏi trong phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến tại các địa chỉ trên.