Nguyện vọng xét tuyển tăng gấp đôi, điểm chuẩn ĐH có tăng?

X U HƯỚNG ĐĂNG KÝ NHIỀU NGUYỆN VỌNG ĐỂ TĂNG CƠ HỘI

Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, năm nay số nguyện vọng (NV) đăng ký vào trường tăng gấp đôi so với năm ngoái. Số thí sinh (TS) dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm tiếng Anh cũng tăng từ 3.000 lên 8.000, trong đó phần lớn đạt mức 5.0 IELTS trở lên. Lý giải về xu hướng này, tiến sĩ Nhân cho rằng do năm nay không còn xét tuyển sớm, TS có xu hướng đăng ký nhiều NV hơn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Các trường ĐH-CĐ sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 từ 17 giờ ngày 20.8 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Số NV đăng ký xét tuyển trung bình của mỗi TS là 8,96 Thống kê của Bộ GD-ĐT tính đến 17 giờ ngày 28.7 (ngày cuối cùng TS đăng ký và điều chỉnh NV), có 849.544 TS đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ (chiếm 73,23% trên tổng số TS dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025), với 7.615.560 NV. Số NV đăng ký xét tuyển trung bình của mỗi TS là 8,96 (cao hơn mức trung bình 5 NV/TS của năm ngoái).

Tính đến chiều 5.8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ghi nhận khoảng 70.000 NV đăng ký xét tuyển (tăng gần 40% so với năm ngoái). Theo tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp nhà trường, sự tăng vọt NV đăng ký cho thấy sức hút của ngành sư phạm trong lựa chọn ngành nghề hiện nay của học sinh. Với những chính sách ưu đãi trong học tập, điểm mới của luật Nhà giáo, lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp… dẫn tới ngành này đang rất thu hút TS, đặc biệt là TS giỏi.

Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng ghi nhận tổng số NV đăng ký xét tuyển tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Các ngành có số NV đăng ký nhiều gồm kinh tế quốc tế, thương mại điện tử, marketing, luật thương mại quốc tế, hệ thống thông tin quản lý, digital marketing…

Trường ĐH Công thương TP.HCM ghi nhận hơn 100.000 TS đăng ký xét tuyển, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông nhà trường, cho rằng nguyên nhân chính là không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1. Trong khi đó, năm trước những TS đã xét tuyển sớm chỉ đăng ký lại NV đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống nếu không muốn đăng ký thêm NV khác. Do đó, năm nay TS có xu hướng đăng ký nhiều NV để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình hình tăng số lượng đăng ký vào các trường.

Một số trường ĐH công lập thu hút nhiều TS khác cũng cho biết ghi nhận số lượng NV đăng ký tăng gấp đôi so với năm ngoái.

D Ự BÁO ĐIỂM CHUẨN GIẢM Ở NHIỀU TRƯỜNG

Dù tổng số NV mà TS đăng ký trong đợt 1 xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ GD-ĐT tăng nhưng các trường vẫn nhận định điểm chuẩn có xu hướng giảm.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cho rằng điểm chuẩn nhiều ngành Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến giảm 0,5-1 điểm do kết quả thi tốt nghiệp THPT ở nhiều môn thấp hơn năm ngoái.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng dự báo điểm chuẩn của trường có xu hướng giảm từ 0,5-1,5 điểm so với năm ngoái. Nguyên nhân là điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh và toán đều giảm, trong khi 5 trong 6 tổ hợp xét tuyển của trường có cả 2 môn này. Đặc biệt, những ngành mới có mức độ cạnh tranh thấp hơn, điểm chuẩn có khả năng giảm sâu hơn như: luật dân sự (chương trình tiếng Anh); toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính (chương trình tiếng Anh); công nghệ tài chính (chương trình Co-op); hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-op)…

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng dự báo điểm chuẩn nhiều ngành có thể hạ so với năm ngoái, do điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm và trường thay đổi công thức xét tuyển. PGS Thắng phân tích năm nay trường dành 95-99% chỉ tiêu xét tuyển kết hợp điểm học lực, thành tích văn thể mỹ và điểm ưu tiên (nếu có). Theo cách xét tuyển kết hợp này, yếu tố ảnh hưởng lớn đến điểm chuẩn của trường là điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và thi tốt nghiệp THPT.

Trong khi đó, theo PGS-TS Thắng, điểm thi tốt nghiệp ở các môn giảm so với năm ngoái, trừ vật lý. Môn toán biến động mạnh nhất, điểm trung bình giảm từ 6,45 xuống 4,78. Môn hóa giảm 0,62 điểm so với năm ngoái xuống mức 6,06 điểm. Môn sinh giảm 0,5 điểm. Số TS đạt điểm 7 trở lên cũng thấp hơn các năm trước… Thêm vào đó, năm nay trường đổi công thức tính điểm thi đánh giá năng lực. Những năm trước, để chuyển điểm đánh giá năng lực về thang 90, trường lấy tổng điểm bài thi chia cho 11 (tổng điểm tối đa 1.200). Năm nay thang điểm xét tuyển của trường ở mức 100, điểm đánh giá năng lực quy đổi với phần toán nhân đôi nên điểm tối đa bài thi này là 1.500 chia cho 15.

"Chỉ riêng về mặt kỹ thuật, điểm đánh giá năng lực quy đổi đã giảm. Cộng thêm điểm thi tốt nghiệp THPT giảm nên về tổng thể điểm chuẩn cơ bản sẽ giảm nhẹ vài điểm", Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhận định.

Đ IỂM CHUẨN MỘT SỐ NGÀNH DỰ KIẾN TĂNG

Dù xu hướng điểm chuẩn chung dự báo giảm nhưng một số ngành thu hút TS có khả năng điểm chuẩn giữ nguyên hoặc tăng so với năm ngoái.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cho rằng với các dữ liệu hiện có, điểm chuẩn ngành luật và một số ngành "nóng" thuộc lĩnh vực công nghệ của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ như: kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ điện tử. Ở phương thức xét kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét học bạ, điểm chuẩn nhiều khả năng tăng. Nhìn vào phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm nay có khoảng 40% trong số gần 153.000 TS dự thi đạt mức khá (700/1.200 điểm trở lên).

"Do đó, những ngành năm ngoái lấy điểm chuẩn 700-850 thì năm nay sẽ tăng vài chục điểm, vì vùng điểm này có đông TS, cạnh tranh cao hơn. Điểm chuẩn từ xét học bạ có xu hướng tương tự, bởi trường bỏ ưu tiên xét thẳng với học sinh chuyên, mà chuyển sang cộng 1-3 điểm", tiến sĩ Nhân dự đoán thêm.

Tương tự, đại diện Trường ĐH Kinh tế-Luật dự báo điểm chuẩn một số ngành "hút" TS có thể giữ ổn định hoặc tăng - giảm nhẹ so với năm ngoái. Năm 2024, điểm chuẩn ngành thương mại điện tử ở mức 27,44 (điểm thi tốt nghiệp THPT) và 945 (điểm đánh giá năng lực); hệ thống thông tin quản lý 26,33 và 896 điểm; luật thương mại quốc tế 26,9 và 861 điểm; kinh tế quốc tế 26,55 và 884 điểm; kinh doanh quốc tế 26,71 và 894 điểm…

Với tình hình TS đăng ký NV vào trường năm nay, đại diện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng cho rằng một số ngành "nóng" điểm chuẩn có thể tăng so với năm ngoái như: thiết kế vi mạch, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, logistics và quản lý chuỗi cung ứng…