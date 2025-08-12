Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt không rõ nguồn gốc

Bắc Bình
Bắc Bình
12/08/2025 18:22 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật không rõ nguồn gốc và 8,5 tấn đường không giấy tờ, hóa đơn trên địa bàn.

Ngày 12.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp), cho biết đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng Công an xã Bình Phú kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh tại ấp 6, xã Bình Phú, Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt không rõ nguồn gốc- Ảnh 1.

Nhiều tấn thịt rõ rõ nguồn gốc bị phát hiện trong đợt kiểm tra

ẢNH: B.B

Tại cơ sở của bà D.T.K.C. (ở P.Tân Tạo, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện gần 3,7 tấn thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, cơ sở này còn chứa 8,5 tấn đường cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5,4 tấn thịt không rõ nguồn gốc- Ảnh 2.

Tại cơ sở của ông K., còn có thêm mỡ động vật không rõ nguồn gốc

ẢNH: B.B

Tiếp đó, kiểm tra cơ sở của ông N.H.K. (cùng ấp), lực lượng chức năng phát hiện 1,75 tấn thịt, mỡ động vật. Ông K cũng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

thịt không rõ nguồn gốc đồng tháp
