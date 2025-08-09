Phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh bốc mùi hôi ở Gia Lai

Ngày 9.8, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý 100 tấn thịt heo đông lạnh bị đổi màu, bốc mùi hôi tại một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Kho đông lạnh của gia đình ông Hướng chứa 100 tấn heo đã chuyển màu, bốc mùi hôi

ẢNH: TRIỆU THANH

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 1 phát hiện hộ kinh doanh của ông Lê Văn Hướng ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định) có dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 100 tấn thịt heo đông lạnh đã chuyển màu, bốc mùi hôi, gồm thịt heo sữa và heo để quay, tổng trị giá khoảng 18 tỉ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hướng xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Định (cũ) cấp, vẫn còn hiệu lực.

Toàn bộ 100 tấn heo trong kho của ông Hướng không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc

ẢNH: TRIỆU THANH

Gia đình ông Hướng thu mua sản phẩm động vật từ nhiều nguồn, gia công đóng gói vào bao nilông rồi đưa vào kho lạnh, chờ qua dịch tả heo châu Phi sẽ bán dần.

Toàn bộ số hàng này không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc; trên bao bì đóng gói cũng không có thông tin xác định xuất xứ.

Kiểm tra lâm sàng cho thấy một số con heo có dấu hiệu nổi đốm ở tai, đuôi, chân, bụng, ngực, kèm hiện tượng đổi màu và bốc mùi hôi.

Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, đoàn liên ngành thống nhất tiến hành tiêu hủy 100 tấn heo của ông Hướng ẢNH: TRIỆU THANH

Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại cho vật nuôi, cây trồng và môi trường, đoàn liên ngành thống nhất tiêu hủy toàn bộ số thịt heo theo quy định. Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Hiện Đội QLTT số 1 tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.