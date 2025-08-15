Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục
Gen Z x Gen AI:

Sân chơi 'AI thực nghiệp' khơi gợi khả năng sáng tạo của sinh viên

Bào Chi - Ngọc Diệp
15/08/2025 15:57 GMT+7

Sau gần một tháng tranh tài, cuộc thi 'Gen Z x Gen AI' do bộ môn thương mại điện tử, Trường CĐ FPT Polytechnic Hà Nội tổ chức với sự tham gia của hơn 10 trường ĐH, CĐ khu vực phía bắc đã chính thức khép lại hành trình sôi động và đầy sáng tạo.

Sân chơi “AI thực nghiệp” khơi gợi khả năng sáng tạo của sinh viên - Ảnh 1.

Cuộc thi thu hút hơn 100 đội thi đến nhiều trường ĐH, CĐ

ảnh:B.T.C

"Gen Z x Gen AI" - Ý tưởng nhỏ thành phong trào lớn

Lấy chủ đề "AI thực nghiệp dành cho sinh viên khối ngành marketing", cuộc thi không chỉ giới thiệu công nghệ mà còn yêu cầu thí sinh áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình thực tế. 

Ban đầu, ban tổ chức cuộc thi dự kiến liên kết từ 3 đến 5 trường CĐ, ĐH khu vực lân cận, nhưng chỉ sau thời gian ngắn phát động đã lan tỏa, thu hút hơn 100 đội thi đến nhiều trường trường ĐH Ngoại thương, Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Điện lực, Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, Công nghệ Đông Á, FPT,  ĐH Phenikaa; các trường CĐ gồm Anh Quốc BTEC FPT, Việt Mỹ Hà Nội.

Cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều doanh nghiệp như iOn Group, iMind Việt Nam hay Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Đất Việt.

Sân chơi “AI thực nghiệp” khơi gợi khả năng sáng tạo của sinh viên - Ảnh 2.

Giải nhất thuộc về đội Big Win (Trường CĐ FPT Polytechnic)

ảnh: B.T.C

Trải nghiệm "thực chiến" và bài học vượt giá trị mong đợi

Theo sinh viên Phạm Thị Phương Anh, Trường ĐH Ngoại thương, tại vòng chung kết, các đội thi chỉ có hơn một giờ để hoàn thành sản phẩm truyền thông cho chính ngôi trường mình đang theo học. Tất cả các khâu – từ viết prompt, dựng kịch bản đến hậu kỳ – đều phải thực hiện bằng công cụ AI. Đặc biệt, Ban tổ chức đã ứng dụng AI để chấm điểm theo bộ tiêu chí (prompt) do giảng viên xây dựng, đảm bảo công bằng cho mọi đội thi. Đây là phương thức học và thi hiện đại, chúng em may mắn được tiếp cận.

Bà Phạm Thị Như Quỳnh, Chủ nhiệm bộ môn thương mại điện tử, Trường CĐ FPT Polytechnic, cho biết: "Việc dùng AI chấm thi vừa khách quan hóa kết quả vừa là cách để giảng viên cập nhật công nghệ, từ đó định hướng sinh viên sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm".

"Đây có thể coi như 'khoá huấn luyện cấp tốc' với nhiều sinh viên. Các bạn vừa được học hỏi phương pháp khảo sát thị trường bằng AI vừa dựng video bằng công cụ AI trong thời gian giới hạn; lại vừa có cơ hội kết nối với cộng đồng sinh viên yêu công nghệ từ nhiều trường cao đẳng, đại học khác nhau", tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương, khoa Marketing, Thương mại và Du lịch Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên nói.

Đã có 10 giải thưởng được trao cho 10 đội thi, trong đó, giải nhất thuộc về đội Big Win (Trường CĐ FPT Polytechnic), giải nhì thuộc về đội OPTIMIST (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông), giải ba thuộc về đội Three Meo Meo (Trường CĐ FPT Polytechnic).

Sinh viên Nguyễn Kim Trang, đại diện đội thi Big Win bày tỏ sự tự hào khi đem lại chiến thắng cho trường, đồng thời thể hiện sự biết ơn tới những nhận xét thực tế từ các thành viên ban giám khảo. "Quá trình phản biện về bài thi đã giúp chúng em nhận ra nhiều thứ, tích lũy kinh nghiệm sử dụng AI cho sự nghiệp tương lai", Trang chia sẻ.

Sân chơi “AI thực nghiệp” khơi gợi khả năng sáng tạo của sinh viên - Ảnh 3.

Được tổ chức lần đầu tiên, "Gen Z x Gen AI" trở thành điểm hẹn của tri thức, sáng tạo và tinh thần ứng dụng công nghệ vào đời sống

ảnh: B.T.C

Hơn cả một cuộc thi

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng Ban đào tạo Trường CĐ FPT Polytechnic, cho biết, cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số, "Bình dân AI vụ" do Chính phủ phát động. Kết quả chung cuộc tiếp tục khẳng định nỗ lực của các trường CĐ, ĐH khu vực miền Bắc nói chung, Trường CĐ FPT Polytechnic nói riêng trong việc đưa AI nền tảng vào giảng đường, phát triển công nghệ lõi và kiến tạo hệ sinh thái AI dành cho thế hệ trẻ. "Chúng tôi theo đuổi phương châm AI First, biến AI trở thành kỹ năng then chốt. Gen Z không chỉ biết sử dụng, mà phải khai thác toàn diện, làm chủ công nghệ số để tham gia sâu vào nền kinh tế và xã hội số", ông Nam nói.

Dù được tổ chức lần đầu tiên, "Gen Z x Gen AI" trở thành điểm hẹn của tri thức, sáng tạo và tinh thần ứng dụng công nghệ vào đời sống. Từ những ý tưởng marketing đột phá đến sản phẩm truyền thông chất lượng, sự kiện cho thấy khi được trao công cụ và môi trường sáng tạo, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ trí tuệ nhân tạo – không chỉ để học tập, mà còn để chinh phục thị trường lao động toàn cầu.

Tin liên quan

Khởi nghiệp khi học phổ thông và hành trình tạo giá trị của nữ sinh Gen Z

Khởi nghiệp khi học phổ thông và hành trình tạo giá trị của nữ sinh Gen Z

Tại Trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ (ISHCMC - American Academy), Hạnh Nguyên luôn nổi bật bởi tinh thần kiến tạo bền bỉ và khát vọng, để lại dấu ấn tích cực cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều góp phần giúp em trúng tuyển các đại học danh tiếng tại Mỹ như University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), University of California San Diego (UCSD), Hult International Business School, University of San Francisco...

Chung kết Phổ Cao's Got Talent 2024: 'Bữa tiệc' nghệ thuật đa sắc của học sinh, sinh viên

Khám phá thêm chủ đề

AI khởi nghiệp Gen Z gen AI FPT trường cđ fpt polytechnic
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận