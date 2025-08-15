Sân chơi 'AI thực nghiệp' khơi gợi khả năng sáng tạo của sinh viên

Cuộc thi thu hút hơn 100 đội thi đến nhiều trường ĐH, CĐ ảnh:B.T.C

"Gen Z x Gen AI" - Ý tưởng nhỏ thành phong trào lớn

Lấy chủ đề "AI thực nghiệp dành cho sinh viên khối ngành marketing", cuộc thi không chỉ giới thiệu công nghệ mà còn yêu cầu thí sinh áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình thực tế.

Ban đầu, ban tổ chức cuộc thi dự kiến liên kết từ 3 đến 5 trường CĐ, ĐH khu vực lân cận, nhưng chỉ sau thời gian ngắn phát động đã lan tỏa, thu hút hơn 100 đội thi đến nhiều trường trường ĐH Ngoại thương, Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Điện lực, Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, Công nghệ Đông Á, FPT, ĐH Phenikaa; các trường CĐ gồm Anh Quốc BTEC FPT, Việt Mỹ Hà Nội.

Cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều doanh nghiệp như iOn Group, iMind Việt Nam hay Công ty cổ phần Truyền thông và Giải trí Đất Việt.

Giải nhất thuộc về đội Big Win (Trường CĐ FPT Polytechnic) ảnh: B.T.C

Trải nghiệm "thực chiến" và bài học vượt giá trị mong đợi

Theo sinh viên Phạm Thị Phương Anh, Trường ĐH Ngoại thương, tại vòng chung kết, các đội thi chỉ có hơn một giờ để hoàn thành sản phẩm truyền thông cho chính ngôi trường mình đang theo học. Tất cả các khâu – từ viết prompt, dựng kịch bản đến hậu kỳ – đều phải thực hiện bằng công cụ AI. Đặc biệt, Ban tổ chức đã ứng dụng AI để chấm điểm theo bộ tiêu chí (prompt) do giảng viên xây dựng, đảm bảo công bằng cho mọi đội thi. Đây là phương thức học và thi hiện đại, chúng em may mắn được tiếp cận.

Bà Phạm Thị Như Quỳnh, Chủ nhiệm bộ môn thương mại điện tử, Trường CĐ FPT Polytechnic, cho biết: "Việc dùng AI chấm thi vừa khách quan hóa kết quả vừa là cách để giảng viên cập nhật công nghệ, từ đó định hướng sinh viên sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm".

"Đây có thể coi như 'khoá huấn luyện cấp tốc' với nhiều sinh viên. Các bạn vừa được học hỏi phương pháp khảo sát thị trường bằng AI vừa dựng video bằng công cụ AI trong thời gian giới hạn; lại vừa có cơ hội kết nối với cộng đồng sinh viên yêu công nghệ từ nhiều trường cao đẳng, đại học khác nhau", tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương, khoa Marketing, Thương mại và Du lịch Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên nói.

Đã có 10 giải thưởng được trao cho 10 đội thi, trong đó, giải nhất thuộc về đội Big Win (Trường CĐ FPT Polytechnic), giải nhì thuộc về đội OPTIMIST (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông), giải ba thuộc về đội Three Meo Meo (Trường CĐ FPT Polytechnic).

Sinh viên Nguyễn Kim Trang, đại diện đội thi Big Win bày tỏ sự tự hào khi đem lại chiến thắng cho trường, đồng thời thể hiện sự biết ơn tới những nhận xét thực tế từ các thành viên ban giám khảo. "Quá trình phản biện về bài thi đã giúp chúng em nhận ra nhiều thứ, tích lũy kinh nghiệm sử dụng AI cho sự nghiệp tương lai", Trang chia sẻ.

Được tổ chức lần đầu tiên, "Gen Z x Gen AI" trở thành điểm hẹn của tri thức, sáng tạo và tinh thần ứng dụng công nghệ vào đời sống ảnh: B.T.C

Hơn cả một cuộc thi

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng Ban đào tạo Trường CĐ FPT Polytechnic, cho biết, cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số, "Bình dân AI vụ" do Chính phủ phát động. Kết quả chung cuộc tiếp tục khẳng định nỗ lực của các trường CĐ, ĐH khu vực miền Bắc nói chung, Trường CĐ FPT Polytechnic nói riêng trong việc đưa AI nền tảng vào giảng đường, phát triển công nghệ lõi và kiến tạo hệ sinh thái AI dành cho thế hệ trẻ. "Chúng tôi theo đuổi phương châm AI First, biến AI trở thành kỹ năng then chốt. Gen Z không chỉ biết sử dụng, mà phải khai thác toàn diện, làm chủ công nghệ số để tham gia sâu vào nền kinh tế và xã hội số", ông Nam nói.

Dù được tổ chức lần đầu tiên, "Gen Z x Gen AI" trở thành điểm hẹn của tri thức, sáng tạo và tinh thần ứng dụng công nghệ vào đời sống. Từ những ý tưởng marketing đột phá đến sản phẩm truyền thông chất lượng, sự kiện cho thấy khi được trao công cụ và môi trường sáng tạo, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ trí tuệ nhân tạo – không chỉ để học tập, mà còn để chinh phục thị trường lao động toàn cầu.