Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế-Luật theo từng phương thức tuyển sinh

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 18:19 GMT+7

Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 theo từng phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế-Luật - Ảnh 1.

Chiều nay, các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1

ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Trường công bố điểm chuẩn riêng theo từng phương thức gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025; xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.

Điểm chuẩn cụ thể như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế-Luật - Ảnh 2.

Đáng chú ý, năm nay trường có tổng cộng 8.849 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nộp chứng chỉ IELTS hợp lệ, tăng 3,7 lần so với năm ngoái. Theo thống kê, 182 thí sinh có IELTS 8.0 trở lên, có 6.853 em từ 6.0 trở lên (tăng 5.019 em so với năm 2024). Mức điểm mà nhiều thí sinh đạt được là 5.5 - 7.0. Khoảng 50 em khác dùng chứng chỉ TOEIC, TOEFL hay Cambridge.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM theo thang điểm 100

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM theo thang điểm 100

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025 theo thang điểm 100 với phương thức xét tuyển tổng hợp.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 điểm chuẩn đại học ĐH Kinh tế-Luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận