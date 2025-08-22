Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế-Luật theo từng phương thức tuyển sinh

Chiều nay, các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Trường công bố điểm chuẩn riêng theo từng phương thức gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025; xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.

Điểm chuẩn cụ thể như bảng sau:

Đáng chú ý, năm nay trường có tổng cộng 8.849 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nộp chứng chỉ IELTS hợp lệ, tăng 3,7 lần so với năm ngoái. Theo thống kê, 182 thí sinh có IELTS 8.0 trở lên, có 6.853 em từ 6.0 trở lên (tăng 5.019 em so với năm 2024). Mức điểm mà nhiều thí sinh đạt được là 5.5 - 7.0. Khoảng 50 em khác dùng chứng chỉ TOEIC, TOEFL hay Cambridge.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.