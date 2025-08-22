Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM: 16 ngành từ 23 trở lên

Các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn trong chiều nay ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Công thương TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17 đến 24,5.

Nhiều ngành có điểm chuẩn từ 23 trở lên như: ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, công nghệ thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thực phẩm, du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống...

Còn lại các ngành công nghệ khác điểm chuẩn tương đương năm ngoái, khoảng 18 - 23 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.