Giáo dục

Thêm 1 trường ĐH công lập phía nam công bố điểm chuẩn

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 14:40 GMT+7

Trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Thêm 1 trường ĐH công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn đợt 1 trong chiều nay

ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 theo từng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm điều kiện môn tiếng Anh với một số ngành.

Trong đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT được chia theo 2 loại: áp dụng cho tổ hợp có môn toán hệ số 1 và tổ hợp có môn toán/tiếng Anh nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:

Thêm 1 trường ĐH công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.

Thêm 1 trường ĐH công bố điểm chuẩn - Ảnh 3.

Thêm 1 trường ĐH công bố điểm chuẩn - Ảnh 4.

Thêm 1 trường ĐH công bố điểm chuẩn - Ảnh 5.


Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8. Nhiều trường có thể có thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.

