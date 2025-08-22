Thêm 1 trường ĐH công lập phía nam công bố điểm chuẩn

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn đợt 1 trong chiều nay ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 theo từng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm điều kiện môn tiếng Anh với một số ngành.

Trong đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT được chia theo 2 loại: áp dụng cho tổ hợp có môn toán hệ số 1 và tổ hợp có môn toán/tiếng Anh nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:





Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8. Nhiều trường có thể có thêm bước nhập học riêng và đón sinh viên trực tiếp.