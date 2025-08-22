Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM theo thang điểm 100

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8 ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2025.

Điểm xét tuyển trong phương thức tổng hợp là tổng điểm của 3 thành phần: điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên (theo thang điểm 100).



Điểm chuẩn cụ thể theo các đối tượng thí sinh như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.