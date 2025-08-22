Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Có ngành gần mức tuyệt đối

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 17:43 GMT+7

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2025 lấy ở mức rất cao tất cả các phương thức, trong đó có ngành lấy gần mức tuyệt đối.

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn có ngành gần mức tuyệt đối - Ảnh 1.

Điểm chuẩn các trường ĐH được công bố từ chiều nay

ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho hay: "Nhìn chung, điểm chuẩn năm 2025 của trường ở mức rất cao tất cả các phương thức. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh muốn trúng tuyển vào trường phải là những học sinh xuất sắc với kết quả học tập và thi cử vượt trội".

Cụ thể, phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (thang điểm 30), ngành trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,91 điểm, gần như tuyệt đối. Các ngành "hot" khác điểm chuẩn cũng ở mức cao như: khoa học dữ liệu (29,14 điểm); khoa học máy tính (28,9 điểm); thiết kế vi mạch (28,8 điểm).

Phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (thang điểm 1.200), điểm chuẩn ngành trí tuệ nhân tạo ở vị trí cao nhất với 1.098 điểm. Ngay cả các ngành có điểm chuẩn thấp nhất như mạng máy tính và thông tin dữ liệu cũng lấy điểm ở mức 854.

Với phương thức xét kỳ thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30), trí tuệ nhân tạo cũng có điểm chuẩn dẫn đầu ở mức 29,6 điểm. Các ngành khác, thí sinh phải đạt trung bình từ 9 điểm/môn theo tổ hợp xét tuyển mới trúng tuyển như: khoa học dữ liệu (27,7 điểm); khoa học máy tính (27,2 điểm) và thiết kế vi mạch (27 điểm).

Điểm chuẩn phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM như sau:

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn có ngành gần mức tuyệt đối - Ảnh 2.

Điểm chuẩn phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM như sau:

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn có ngành gần mức tuyệt đối - Ảnh 3.

Điểm chuẩn phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn có ngành gần mức tuyệt đối - Ảnh 4.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển theo quy định riêng của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM như sau:

Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM: Điểm chuẩn có ngành gần mức tuyệt đối - Ảnh 5.

Báo Thanh Niên cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM: 16 ngành từ 23 trở lên

Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM: 16 ngành từ 23 trở lên

Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay dao động 17 đến 24,5. Trong đó, có 16 ngành điểm chuẩn từ 23 trở lên.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 điểm chuẩn đại học ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận