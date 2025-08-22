Một trường ĐH có mức điểm chuẩn từ 15-21

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 15 - 19 điểm.

Chiều nay các trường ĐH đồng loạt công bố điểm chuẩn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, điểm chuẩn ngành dược học là 19, các ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học là 17, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 15.

Đối với các phương thức xét học bạ, điểm chuẩn ngành dược học là 21, các ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 19, tất cả các ngành còn lại là 18 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn ngành dược 700; các ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học 650; các ngành còn lại 600.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Với phương thức xét tuyển điểm thi V-SAT 2025, điểm chuẩn là 275 với ngành dược học; các ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học là 250; tất cả các ngành còn lại là 225 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại trang web của trường từ 8 giờ ngày 23.8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30.8.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đón tân sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp từ 23-30.8 (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.



