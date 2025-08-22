Hàng loạt ngành có điểm chuẩn 15

Theo Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, năm nay các ngành khối sức khỏe tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất tại trường.

Cụ thể, ngành y khoa và răng hàm mặt điểm trúng tuyển là 20,5 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét học bạ, 600 điểm đến 650 điểm theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và 75 điểm đến 85 điểm theo điểm thi của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngành dược học và y học cổ truyền có điểm chuẩn ở 4 phương thức lần lượt là 19, 21, 570 và 70. Thí sinh 4 ngành này của khối sức khỏe cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên.

Các ngành còn lại thuộc khối sức khỏe là y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng cũng có các mức điểm chuẩn là 17, 19, 550 và 70 . Thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

2 ngành luật và luật kinh tế điểm chuẩn là 17 điểm cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm cho phương thức xét học bạ.

Các ngành còn lại của trường ở 4 phương thức có mức điểm chuẩn lần lượt là 15, 18, 550 và 70.

Theo quy định, ngay khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30.8. Sau thời điểm này nếu không xác nhận nhập học sẽ coi như từ chối nhập học. Thí sinh có thể đến nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 23.8.

