Thêm 2 trường ĐH công bố điểm chuẩn, ngành luật cao nhất

Trường ĐH Hoa Sen

Tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Hoa Sen dao động từ 15 đến 17 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn phương thức xét học bạ cao hơn, từ 18 đến 19,45.

Thí sinh xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trường còn có phương thức phỏng vấn và xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực.

Thí sinh trúng tuyển vào trường xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và nhập học trực tiếp tại trường từ 23-30.8 (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Điểm chuẩn Trường ĐH Hoa Sen

Trường ĐH Thái Bình Dương xét tuyển bổ sung

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thái Bình Dương vừa thông qua điểm chuẩn đối với ba phương thức xét tuyển của năm 2025 gồm xét học bạ THPT, xét kết quả thi THPT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển các tổ hợp 3 môn là 15; phương thức xét tuyển học bạ THPT tổ hợp 3 môn là 18; điểm xét tốt nghiệp THPT là 5,5.

Riêng với ngành luật, điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tổ hợp 3 môn là 18, điểm xét tốt nghiệp THPT là 6 điểm và xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn là 18 điểm.

Điểm chuẩn của các ngành trên bằng với điểm sàn xét tuyển mà trường đã công bố trước đó.

Điểm chuẩn Trường ĐH Thái Bình Dương bằng với điểm sàn xét tuyển công bố trước đó

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Thái Bình Dương, điểm chuẩn năm nay giữ ổn định so với năm 2024. Các ngành thu hút nhiều thí sinh gồm có công nghệ thông tin, Đông phương học (tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc), du lịch – quản trị khách sạn, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, marketing…

Thí sinh trúng tuyển hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 23.8 đến hết ngày 7.9 (kể cả thứ 7, chủ nhật, trừ Ngày Quốc khánh).

Trường thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung 650 chỉ tiêu bằng tất cả các phương thức cho tất cả các ngành đào tạo, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30.9.

