Nhiều ngành sức khỏe có điểm chuẩn bằng điểm sàn

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa chính thức công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH chính quy năm 2025. Theo đó, mức điểm dao động từ 15 đến 20,5 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe gồm y khoa và răng - hàm - mặt là 20,5, dược học và y học cổ truyền là 19. Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17.

Ở các ngành còn lại gồm dinh dưỡng, y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành/lĩnh vực kinh tế - quản trị, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, khoa học xã hội, công nghệ - kỹ thuật, khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng công bố mức điểm chuẩn năm 2025 (đã quy đổi) đối với các phương thức xét tuyển khác.

Điểm chuẩn 9 phương thức xét tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Ở các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh dự tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau: kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với ngành y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt và dược học.

Bên cạnh đó, kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên với các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng và kỹ thuật hình ảnh y học.

Từ ngày 23-30.8, thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng làm thủ tục nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và trực tiếp tại trường (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

