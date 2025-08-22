Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nhiều ngành sức khỏe có điểm chuẩn bằng điểm sàn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/08/2025 14:55 GMT+7

Hàng loạt ngành sức khỏe như y khoa, răng hàm mặt, dược... tại một trường ĐH có điểm chuẩn bằng với điểm sàn xét tuyển và bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT quy định.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa chính thức công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH chính quy năm 2025. Theo đó, mức điểm dao động từ 15 đến 20,5 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe gồm y khoa và răng - hàm - mặt là 20,5, dược học và y học cổ truyền là 19. Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17.

Nhiều ngành sức khỏe có điểm chuẩn bằng điểm sàn - Ảnh 1.

Hôm nay, các thí sinh sẽ biết điểm chuẩn của nhiều trường ĐH

Ở các ngành còn lại gồm dinh dưỡng, y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành/lĩnh vực kinh tế - quản trị, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, khoa học xã hội, công nghệ - kỹ thuật, khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng công bố mức điểm chuẩn năm 2025 (đã quy đổi) đối với các phương thức xét tuyển khác.

Nhiều ngành sức khỏe có điểm chuẩn bằng điểm sàn - Ảnh 2.

Điểm chuẩn 9 phương thức xét tuyển của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Ở các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh dự tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau: kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với ngành y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt và dược học.

Bên cạnh đó, kết quả học tập cả năm lớp 12 ở mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên với các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng và kỹ thuật hình ảnh y học.

Từ ngày 23-30.8, thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng làm thủ tục nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và trực tiếp tại trường (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật nhanh và chính xác điểm chuẩn các trường ĐH năm 2025 địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm

Tin liên quan

Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?

Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?

Chiều nay 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã chính thức công bố điểm chuẩn 29 chuyên ngành đào tạo theo các phương thức xét tuyển.

Trường ĐH Gia Định lấy điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là bao nhiêu?

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM công bố điểm chuẩn, nhiều ngành cao hơn sàn

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 ngành sức khỏe Y khoa Khoa học xã hội Điểm thi tốt nghiệp THPT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận