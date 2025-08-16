Một trong 80 công trình trọng điểm mừng Quốc khánh 2.9 là phân hiệu trường ĐH

Phối cảnh Phân hiệu UEH tại Nha Trang (UEH Nexus Campus Nha Trang) ảnh: ueh

5 công trình tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa

ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) sẽ khởi công Phân hiệu UEH Nexus Campus Nha Trang vào ngày 19.8 tới. Dự án là một trong 80 công trình trọng điểm cấp quốc gia đồng loạt khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025). Cơ sở đào tạo, nghiên cứu mới với định hướng "Nơi hội tụ học giả và tri thức toàn cầu" này đồng thời nằm trong nhóm 5 công trình tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với 79 công trình trọng điểm khác, sự kiện khởi công UEH Nexus Campus Nha Trang của UEH sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Khánh Hòa và tiếp phát truyền thông trên Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam với phát biểu chỉ đạo, định hướng và chia sẻ long trọng từ Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đại diện học giả uy tín từ quốc tế.

Đây là một sự kiện cấp thiết, diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025–2030, tập trung vào 4 trụ cột gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch – dịch vụ và đô thị-xây dựng; Cùng 3 đột phá chiến lược: hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực và xử lý các dự án tồn đọng, sớm đưa tỉnh Khánh Hòa mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Công trình lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm-pa

UEH Nexus Campus có quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ-giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng. Khu ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 376 học viên nội trú, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận tiện, gắn kết.

Công trình lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm-pa, phản ánh nét văn hóa và truyền thống địa phương, đồng thời truyền cảm hứng tự hào cho thế hệ người học. Tòa nhà thư viện được thiết kế với biểu tượng quả địa cầu và chiếc kính lúp hội tụ, nơi tri thức toàn cầu hội tụ về địa phương và kết nối các thế hệ UEH với thế giới.

Các khối nhà chính được kết nối bằng thảm xanh thực vật dạng vườn treo chạy dọc mặt chính, gợi liên tưởng đến đường bờ biển Nha Trang cát trắng, nắng vàng. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn cải thiện khí hậu, thân thiện môi trường, gắn với mô hình ĐH xanh.

Quy mô các hạng mục gồm: khối hành chính-nghiên cứu, khối giảng đường, khối chức năng, khối đa năng, khối ký túc xá.

Phân hiệu tập trung đào tạo những ngành nghề nào?

Cơ sở mới sẽ đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của vùng; Nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp thực tiễn; Kết nối mạng lưới học giả, sinh viên, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài các ngành thế mạnh của UEH như kinh tế, luật, logistics, du lịch, quy hoạch, phân hiệu này chú trọng đào tạo, nghiên cứu, kết nối quốc tế gắn với lợi thế của Khánh Hòa và tiềm năng của vùng như: kinh tế biển bền vững, quy hoạch không gian biển, công nghệ đại dương, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Tháng 10.2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định việc chuyển Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thành ĐH Kinh tế (UEH), gồm 4 trường thành viên: Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và Thiết kế UEH; Trường Tài năng UEH. Bên cạnh Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long (EH Mekong), ĐH này dự kiến đưa Phân hiệu UEH tại Nha Trang vào hoạt động khoảng cuối năm 2026.



