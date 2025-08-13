ĐH Kinh tế TP.HCM: Thí sinh có thể tự tính tổng điểm sau quy đổi

Thí sinh xét tuyển vào ĐH Kinh tế TP.HCM có thể nhập dữ liệu để biết tổng điểm xét tuyển sau quy đổi tương đương theo từng phương thức

ảnh: hà ánh

Năm nay, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đưa vào sử dụng công cụ quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển theo các phương thức phục vụ cho thí sinh xét tuyển vào trường. Thí sinh truy cập vào trang thông tin điện tử của trường, nhập dữ liệu theo hướng dẫn để xem tổng điểm xét tuyển theo từng phương thức, các mức điểm cộng và điểm ưu tiên.

Công cụ này giúp tính điểm xét tuyển của thí sinh theo 3 phương thức: xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt; xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM kết hợp năng lực tiếng Anh; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với năng lực tiếng Anh. Ở từng phương thức, công cụ tính điểm xét tuyển cho từng chương trình và cơ sở đào tạo khác nhau.

Tùy từng phương thức, thí sinh nhập vào công cụ điểm số thực tế theo các phương thức xét tuyển để cho ra kết quả điểm quy đổi tương đương điểm thi THPT. Ví dụ, phương thức xét tuyển có kết quả học tập tốt, thí sinh nhập vào điểm trung bình học lực theo tổ hợp môn; các tiêu chí khác: chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, giải thưởng đạt được, học sinh giỏi THPT, học sinh trường chuyên/năng khiếu; chọn thông tin đối tượng và khu vực ưu tiên. Trên cơ sở dữ liệu nhập vào, công cụ cho thí sinh biết tổng điểm xét tuyển đạt được sau quy đổi, cũng như từng điểm thành phần: gồm điểm trung bình tổ hợp 3 năm (trước quy đổi), điểm quy đổi tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT, các mức điểm cộng, điểm ưu tiên (nếu có).

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với năng lực tiếng Anh, công cụ tính tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi điểm theo hệ số và mức điểm cộng của chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Ví dụ, thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp A00 (toán-lý-hóa) 23 điểm (hệ số 1 tất cả các môn), có chứng chỉ IELTS trong khoảng 7.0-9.0, học sinh khu vực 2-nông thôn sẽ có tổng điểm xét tuyển 24,87. Trong đó có 1,5 điểm cộng từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và 0,37 điểm cộng khu vực ưu tiên.

Tuy nhiên, tổng điểm xét tuyển này chỉ là điểm của từng thí sinh sau khi thực hiện các bước quy đổi theo quy định, không phải là điểm chuẩn trúng tuyển. Trước đó, ĐH Kinh tế TP.HCM đã ra thông báo về khung việc quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025.

Thí sinh sử dụng công cụ quy đổi tổng điểm xét tuyển các phương thức TẠI ĐÂY.

Năm 2025, điểm sàn các ngành đào tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM (cơ sở TP.HCM) ở mức 702 điểm với phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM kết hợp năng lực tiếng Anh; 22 điểm với phương thức xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt; 20 điểm với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp năng lực tiếng Anh.

Đại diện ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết đã nhận được lượng lớn hồ sơ, dự báo điểm chuẩn có xu hướng dao động tăng/giảm trong phạm vi 1 điểm tùy chương trình đào tạo.



