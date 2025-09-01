Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Đi nhận quà Quốc khánh 2.9, ngỡ ngàng phát hiện hộ khẩu có thêm… 'người lạ'

Huy Đạt
01/09/2025 12:59 GMT+7

Đi nhận quà Quốc khánh 2.9, một gia đình ở TP.Đà Nẵng bất ngờ phát hiện hộ khẩu có thêm 'người lạ' và nhận dư 100.000 đồng, liền lên mạng xã hội tìm cách trả lại.

Nhận dư quà Quốc khánh vì 'thành viên lạ' 

Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) trong dịp phát quà Quốc khánh 2.9: khi đến nhận tiền hỗ trợ, một gia đình bất ngờ phát hiện hộ khẩu của mình xuất hiện thêm một nhân khẩu… "chưa từng quen biết". 

Trưa 1.9, kể với PV Thanh Niên, anh T.Đ.Q.V (35 tuổi, trú xã Hòa Vang) cho biết, chiều 31.8, anh đi nhận tiền hỗ trợ 100.000 đồng/người theo chính sách của Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 2.9. Gia đình anh có 5 nhân khẩu, nhưng khi đối chiếu danh sách, cán bộ lại phát 600.000 đồng.

Đi nhận quà Quốc khánh 2.9, ngỡ ngàng phát hiện hộ khẩu có thêm… 'người lạ'- Ảnh 1.

Một gia đình ở TP.Đà Nẵng có 5 nhân khẩu nhưng nhận tiền của 6 người (tổng cộng 600.000 đồng)

ẢNH: NVCC

“Tôi giật mình khi thấy hộ khẩu của gia đình xuất hiện thêm bà Trần Thị Vân, người mà chúng tôi chưa bao giờ biết. Như vậy gia đình chỉ có 5 người nhưng lại nhận của 6 suất là 600.000 đồng”, anh V. nói.

Đáng chú ý, bà Đ.T.T sinh ngày 16.9.1957, mẹ của anh V., là chủ hộ. Nhưng sau khi đối chiếu thông tin dữ liệu điện tử, bà Trần Thị Vân (sinh ngày 1.1.1954) lại có quan hệ thành viên gia đình là "mẹ" của chủ hộ (tức "bà ngoại" của anh V.).

Đi nhận quà Quốc khánh 2.9, ngỡ ngàng phát hiện hộ khẩu có thêm… 'người lạ'- Ảnh 2.

Người dân ở TP.Đà Nẵng phát hiện thành viên 'lạ' trong hộ khẩu gia đình

ẢNH: NVCC

Với suy nghĩ đó là phần quà của người khác, anh V. đã ngay lập tức đăng bài trên mạng xã hội, mong tìm được bà Vân để trả lại. 

“Đây là sự quan tâm của Nhà nước dành cho từng người dân, nên tôi không thể nhận thay. Nếu bà Vân không nhận được sẽ rất thiệt thòi. Hơn nữa, để lâu dữ liệu hộ khẩu sai cũng ảnh hưởng đến giấy tờ sau này”, anh V. chia sẻ.

Bà con phấn khởi khoe nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, hơn 5 ngàn tỉ đã được chi trả

Chính quyền đã tiếp nhận thông tin 

Sau sự việc, anh V. đã báo cáo với cán bộ địa phương. Sáng nay 1.9, đại diện lãnh đạo Công an xã Hòa Vang cho biết, những ngày qua, công an xã nỗ lực phối hợp với cán bộ địa phương làm việc xuyên lễ để kịp thời cấp phát quà Quốc khánh 2.9 đến từng hộ dân một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đi nhận quà Quốc khánh 2.9, ngỡ ngàng phát hiện hộ khẩu có thêm… 'người lạ'- Ảnh 3.

Người dân TP.Đà Nẵng hào hứng đi nhận quà Quốc khánh 2.9

ẢNH: Đ.X

Theo lãnh đạo Công an xã Hòa Vang, trong quá trình phát quà đã phát sinh một số trường hợp dữ liệu chưa trùng khớp. Các thông tin phản ánh đều được tiếp nhận, ghi chú và báo cáo cấp trên để xử lý nhanh chóng. Công an xã cũng khuyến cáo, khi phát hiện những trường hợp nhận tiền chưa đúng hoặc nhầm lẫn người dân hãy báo ngay với cán bộ phát quà.

"Chúng tôi nỗ lực đảm bảo việc cấp phát quà diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và công bằng, để mọi người dân đều được nhận quà trong niềm vui trọn vẹn của ngày đại lễ Quốc khánh 2.9”, vị lãnh đạo Công an xã cho biết.


Khám phá thêm chủ đề

