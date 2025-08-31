Quà Quốc khánh 2.9 đến tận tay người dân: Lan tỏa niềm vui ngày lễ lớn

Rộn ràng điểm phát quà Quốc khánh 2.9

Chiều 31.8, Công an phường Điện Bàn (TP.Đà Nẵng) đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát quà Quốc khánh 2.9 của Chính phủ đến tận tay từng người dân trên địa bàn.

Người dân phường Điện Bàn (TP.Đà Nẵng) phấn khởi khi được công an và chính quyền địa phương tận tay trao quà Quốc khánh 2.9 ẢNH: H.Đ

Theo quy định, mỗi người dân được nhận một phần quà trị giá 100.000 đồng. Để bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, Công an phường đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, chia thành các tổ công tác cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, trực tiếp đến nhà văn hóa của 22 khối phố để phát quà đến tận tay người dân.

Không khí tại các điểm nhận quà trở nên ấm áp, rộn ràng. Người dân phấn khởi, nhiều cụ già, phụ nữ bày tỏ sự xúc động khi được tận tay cán bộ công an trao món quà ý nghĩa nhân ngày đại lễ của dân tộc.

Không khí ấm áp, rộn ràng tại điểm phát quà Quốc khánh 2.9 ẢNH: H.Đ

Ông Phạm Thanh Hảo (60 tuổi, trú phường Điện Bàn) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và tự hào khi được nhận món quà trong ngày lễ lớn của dân tộc. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân, chúng tôi rất cảm kích”.

Chị Hà Thanh (35 tuổi, trú phường Điện Bàn) lần đầu đại diện gia đình đi nhận quà dịp lễ Quốc khánh 2.9. Chị Thanh bộc bạch: “Trước đây tôi thấy trên mạng nhiều thông tin giả mạo nên cũng rất lo. Hôm nay được công an trực tiếp trao tận tay, tôi rất yên tâm và cảm nhận được sự chu đáo, minh bạch”.

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Những món quà có ý nghĩa sâu sắc, mang lại niềm vui cho người dân trong ngày lễ lớn của dân tộc

Cảnh báo lừa đảo tinh vi

Trong lúc người dân nhận tiền, lực lượng công an cũng kịp thời lồng ghép tuyên truyền, cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo đang nở rộ dịp nhận quà Quốc khánh 2.9 này.

Cụ thể, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo tin nhắn, đường link “nhận quà 100.000 đồng”, lập fanpage, website mạo danh cơ quan chức năng hoặc giả danh cán bộ, ngân hàng, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an phường Điện Bàn vừa trao quà, vừa nhắc nhở người dân cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo qua mạng ẢNH: H.Đ

Công an phường Điện Bàn khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thống khi làm thủ tục an sinh xã hội. Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi, cần kiểm chứng ngay với cơ quan chức năng.