Từ Bắc vào Nam, hàng trăm người rủ nhau bơi để 'cùng con đi tiếp cuộc đời'

Trời chưa sáng, hàng trăm người ở khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng nhau đi bơi hưởng ứng sự kiện A80 - bơi vì trẻ mồ côi ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Liên tiếp có nhiều hình ảnh chia sẻ về hành trình bơi lội chinh phục những thử thách được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, kèm với đó là những tin nhắn chuyển khoản thành công ủng hộ trẻ em mồ côi. Tính đến 9 giờ 30 phút, sáng 31.8, sự kiện với gần 400 người tham gia đã quyên góp được gần 60 triệu đồng, khoảng 70 chiếc áo đã được đặt mua, toàn bộ số tiền sẽ ủng hộ vào chương trình.

Hàng trăm người từ bắc vào nam cùng bơi sáng 31.8 để ủng hộ giúp trẻ mồ côi sáng 31.8 Ảnh: Phan Diệp

Tại Hà Nội, sáng nay bể bơi Nhà văn hóa Thanh Xuân có hơn 50 người, trong đó nhiều gia đình cùng nhau bơi. Ngay sau khi hoàn thành, mọi người lập tức được anh Nguyễn Văn Thủy, đại diện khu vực miền Bắc trao tặng "áo finisher" do câu lạc bộ bơi Trisport - dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định tài trợ, điều kiện là ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng, tổng số tiền thu được sẽ ủng hộ cho chương trình.



Chị Phùng Thu Hằng, đại diện SClub - Swimming Club ở Hà Nội chia sẻ sau khi tổ chức bơi hưởng ứng ngày Quốc khánh câu lạc bộ quyết định ủng hộ 3,9 triệu đồng để giúp trẻ mồ côi. "Số tiền được trích từ quỹ do các học viên thành lập dùng để ủng hộ các chương trình thiện nguyện", chị Hằng nói.

Khu vực miền Trung có nhiều người đã hoàn thành cự ly 2,9 km, hôm nay hẹn nhau đạp xe 29.25 km, lan tỏa thông điệp của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ở TP.HCM, ở hồ bơi K690 phường Gò Vấp cũng có khoảng 30 người bơi, trong đó có 8 người chinh phục 29 km.

Những chiếc nón bơi của cửa hàng Bình Hoàng Swim được bán để ủng hộ vào chương trình Ảnh: Tony Lương

Vận động viên Nguyễn Ngọc Thiết hoàn thành cự ly 29 km và Trần Hùng Hải Nguyên hoàn thành cự ly A80 - 8 km Ảnh: Phan Diệp

Một số hình ảnh tại hồ bơi TP.HCM Ảnh: Tony Lương

Gia Bảo (11 tuổi, ở phường Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận cũ) cho biết: "Lần đầu tiên con bơi được liên tục 2,9 km trong 2 tiếng. Con sẽ mua áo để ủng hộ vào chương trình giúp đỡ các bạn".



Chị Như Huyền (37 tuổi, ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũ) dẫn con trai Bảo Duy (11 tuổi) đến hồ bơi cự ly 2,9 km chia sẻ: "Thông qua thầy dạy bơi của bé, tôi biết có sự kiện bơi để ủng hộ chương trình giúp đỡ trẻ mồ côi nên dẫn bé tham gia. Sự kiện giúp bé có động lực tập thể dục thể thao và hiểu, quan tâm hơn đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn".

Gần trưa khi nhiều người người đã hoàn thành cự ly mục tiêu của mình với các cự ly 2,9 km, 4 km, 8 km, vẫn còn hàng chục người vẫn đang bơi để chinh phục cự ly dài 29 km.

Vận động viên Para Games Nguyễn Ngọc Thiết hoàn thành cự ly 29 km trong 8 tiếng 31 phút chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình bơi cự ly dài như thế này. Chương trình thật sự rất có ý nghĩa, là dịp để mọi người tham gia thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân, cùng chung tay vì những em nhỏ".

Cùng con đi tiếp cuộc đời là chương trình do Báo Thanh Niên phát động nhằm hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19 từ ngày 16.9.2021 đến nay. Tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình tính đến nay là hơn 65 tỉ đồng. Trong đó, số trẻ được bảo trợ lâu dài là 449 trẻ. Bên cạnh bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên cũng đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh miền Bắc, với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.



