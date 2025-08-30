Bất ngờ ngày đầu nghỉ lễ: 'Khối yêu nước' cùng bơi vì lý do này?

Sáng 30.8, mạng xã hội liên tục xuất hiện những hình ảnh cập nhật kết quả bơi lội của hàng chục người trong "khối yêu nước" trong và ngoài nước. Bên cạnh những khuôn mặt rạng rỡ, tự hào khi hoàn thành cự ly là hình ảnh số tiền đã chuyển để ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - bảo trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 của Báo Thanh Niên.

Ở Hà Nội sáng nay có khoảng gần 30 người lớn và trẻ nhỏ đã tham gia thử thách bơi. Cách đó gần 100 km, các thầy trò CLB Bơi Thái Nguyên cùng nhau hoàn thành cự ly bơi 2,9 km, chuyển khoản 3,3 triệu đồng vào chương trình.

Tại Đà Nẵng, có người chọn hình thức bơi ngoài biển với cự ly 4 km. Đường bơi của anh được vẽ thành hình một ngôi sao thể hiện tinh thần dân tộc dịp lễ Quốc khánh 2.9 khiến nhiều người thích thú.

Cách nửa vòng trái đất, chị Nguyen Huong Thao ở Mỹ đã bơi 8 km, hướng về tổ quốc và ủng hộ 800.000 đồng cho trẻ mồ côi.

"Người tốt bụng không phải được sinh ra đã sẵn như vậy. Họ được rèn luyện, được gọt giũa bởi những mất mát, thử thách...", chị Huong Thao chia sẻ.

Tổng hợp một số hoạt động bơi và ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời sáng 30.8 Ảnh: Phan Diệp

Sự kiện A80 - Bơi vì trẻ mồ côi nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9 và gây quỹ ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên diễn ra từ ngày 23.8 - 2.9 với các cự ly tượng trưng: A80 (bể 25 m) - 80 vòng đi và về tương đương 4 km; A80 (bể 50 m) - 80 vòng đi và về tương đương 8 km; cự ly 2,9 km với tinh thần ngày 2.9 và 29 km - thử thách đường dài cho người có kinh nghiệm bơi lội.

Tính đến sáng 30.8, đã có gần 400 người đăng ký tham gia. Bên cạnh nhiều người chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Thủy, đại diện khu vực miền Bắc đã nhận được gần 32 triệu đồng. Nhiều người không biết bơi cũng đã chung tay bằng cách mua áo sự kiện, tiền bán áo sẽ gửi tặng toàn bộ cho trẻ mồ côi thông qua anh Lương Ngọc Duy đại diện khu vực miền Nam.

Ngày mai 31.8, "khối yêu nước" ở TP.HCM và Hà Nội sẽ cùng nhau bơi, hưởng ứng Quốc khánh và lan tỏa tình yêu đến trẻ mồ côi. Địa điểm ở TP.HCM là hồ bơi K690 312/60A Phan Văn Trị, phường Gò Vấp (phường 10, quận Gò Vấp cũ). Đầu cầu Hà Nội là bể bơi Nhà văn hóa Thanh Xuân, 166 đường Khuất Duy Tiến.

PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật sự kiện đặc biệt này.

Cùng con đi tiếp cuộc đời là chương trình do Báo Thanh Niên phát động nhằm hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19 từ ngày 16.9.2021 đến nay. Tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình tính đến nay là hơn 65 tỉ đồng. Trong đó, số trẻ được bảo trợ lâu dài là 449 trẻ. Bên cạnh bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên cũng đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh miền Bắc, với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.