Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Điều bất ngờ phía sau thử thách bơi mừng Quốc khánh: Chung tay vì trẻ mồ côi

Phan Diệp
Phan Diệp
28/08/2025 09:46 GMT+7

Dịp lễ Quốc khánh 2.9, cộng đồng bơi lội từ Bắc vào Nam tham gia thử thách bơi đặc biệt, vừa rèn sức bền vừa gây quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi.

Cùng con đi tiếp cuộc đời là chương trình do Báo Thanh Niên phát động nhằm hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19 từ ngày 16.9.2021 đến nay. Tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình tính đến nay là hơn 65 tỉ đồng. Trong đó, số trẻ được bảo trợ lâu dài là 449 trẻ. Bên cạnh bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên cũng đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh miền Bắc, với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.

Thấy được ý nghĩa của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, anh Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi, ở Hà Nội) và anh Lương Ngọc Duy (39 tuổi, ở TP.HCM) cùng lên ý tưởng tổ chức sự kiện "A80 - Bơi vì trẻ em mồ côi" kêu gọi cộng đồng yêu bơi lội cả nước tham gia hoạt động bơi hưởng ứng ngày Quốc khánh 2.9, cùng góp vào chương trình giúp đỡ trẻ em mồ côi.

"Trước đây, chúng tôi từng tổ chức nhiều sự kiện bơi để gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi, mua đèn thắp sáng ở vùng cao… Bơi không chỉ là thử thách sức bền, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái. Những sải tay dưới nước sẽ biến mỗi mét bơi thành hành động ý nghĩa", anh Thủy nói.

Điều bất ngờ phía sau thử thách bơi mừng Quốc khánh: Chung tay vì trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Anh Thủy (trái) đại diện những người bơi ở khu vực miền Bắc

Ảnh: NVCC

Hoạt động bơi khởi động từ ngày 23.8 - 2.9 với các cự ly tượng trưng như sau: A80 (bể 25 m) - 80 vòng đi và về tương đương 4 km; A80 (bể 50 m) - 80 vòng đi và về tương đương 8 km; cự ly 2,9 km với tinh thần ngày 2.9 và 29 km - thử thách đường dài cho người có kinh nghiệm bơi lội. Mọi người có thể tham gia thử thách ở hồ bơi, sông, biển… Ban tổ chức lưu ý mọi người nên chọn cự ly phù hợp với bản thân, giữ an toàn trong suốt quá trình bơi.

Cộng đồng tham gia thử thách có thể chia sẻ quá trình tham gia bằng cách đăng hình ảnh, video trên mạng xã hội, nhắc tên những người bạn để lan tỏa và chi tiết chuyển khoản đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ tài khoản Báo Thanh Niên, số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Điều bất ngờ phía sau thử thách bơi mừng Quốc khánh: Chung tay vì trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Anh Lương Ngọc Duy đại diện người bơi ở khu vực miền Nam

Ảnh: NVCC

Ở TP.HCM, lúc 4 giờ sáng 31.8 tại hồ bơi K690 312/60A Phan Văn Trị, phường Gò Vấp (phường 10, quận Gò Vấp cũ) sẽ diễn ra buổi bơi tập trung. Đầu cầu Hà Nội cũng tổ chức bơi từ 4 giờ tại bể bơi Nhà văn hóa Thanh Xuân, 166 đường Khuất Duy Tiến.

Đặc biệt, ở TP.HCM đã có đơn vị tặng 100 chiếc áo thể thao. Ban tổ chức sẽ dùng tặng cho những người hoàn thành cự ly bơi 29 km và bán để góp toàn bộ số tiền thu được vào chương trình của Báo Thanh Niên. 

Điều bất ngờ phía sau thử thách bơi mừng Quốc khánh: Chung tay vì trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Anh Duy và anh Thủy trong một sự kiện bơi để gây quỹ giúp trẻ mồ côi năm 2024

Ảnh: Phan Diệp

Ở Hà Nội, câu lạc bộ bơi Trisport - Dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định sẽ tài trợ toàn bộ áo Finisher (hoàn thành cự ly đăng ký) cho người bơi ở mọi cự ly tại khu vực miền Bắc. Điều kiện là ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng, tổng số tiền thu được cũng sẽ ủng hộ cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19. 

"Chúng tôi tin rằng sức mạnh của cộng đồng là vô hạn. Mỗi sải bơi, một lượt chia sẻ và đóng góp dù nhỏ nhất, đều là nguồn động viên khổng lồ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên đường bơi, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các em nhỏ", anh Thủy nói.

Tính đến sáng 28.8, số tiền ủng hộ thông qua anh Nguyễn Văn Thủy là hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó nhiều người tham gia thử thách bơi ở các cự ly đã đăng ký mua áo, hoặc chuyển khoản trực tiếp vào chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. 

Sự kiện "A80 - Bơi vì trẻ em mồ côi" tính đến nay đã thu hút khoảng 150 lượt người đăng ký tham gia thử thách để gây quỹ. Trên tinh thần đó, anh Thủy cho biết: “Để cổ vũ thành viên Mũ đỏ, trước mỗi kết quả hoàn thành cự ly 29 km, chúng tôi sẽ trích quỹ của câu lạc bộ 2,9 triệu đồng để ủng hộ cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là sự khích lệ, lời cam kết không thể ý nghĩa hơn, biến mỗi sải tay của anh em Mũ đỏ thành những đóng góp thiết thực cho các em nhỏ".

Anh Nguyễn Văn Thủy là thủ lĩnh của câu lạc bộ Mũ đỏ. 13 năm qua, anh Thủy miệt mài phổ cập bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ em ở Hà Nội. Ngoài dạy bơi cho trẻ, anh còn thuyết phục được phụ huynh học bơi cùng con.

Ở TP.HCM, cựu vận động viên bơi lội Lương Ngọc Duy là người sáng lập nhóm Bơi và những người bạn. 8 năm qua, nhóm dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn trẻ em mồ côi ở mái ấm, khó khăn.

2 người đàn ông ở 2 đầu tổ quốc nhưng cùng chung lý tưởng, mong muốn phổ cập bơi cho trẻ em Việt Nam từng được Báo Thanh Niên chia sẻ trong bài viết Người đàn ông suýt chết đuối và 'tuyệt chiêu' dụ cả ngàn gia đình học bơi miễn phí và Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột... 'được sống'.

Tin liên quan

Hàng trăm gia đình cùng bơi để đóng góp thắp sáng bản làng

Hàng trăm gia đình cùng bơi để đóng góp thắp sáng bản làng

Hè 2025, hàng trăm gia đình ở Hà Nội cùng nhau bơi gần 3.500 km để lấy 83,3 triệu đồng mua 60 cột đèn năng lượng mặt trời, góp phần thắp sáng bản làng ở Sơn La.

Khám phá thêm chủ đề

Bơi lội trẻ em mồ côi cùng con đi tiếp cuộc đời Thử thách bơi Quốc khánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận