Điều bất ngờ phía sau thử thách bơi mừng Quốc khánh: Chung tay vì trẻ mồ côi

Cùng con đi tiếp cuộc đời là chương trình do Báo Thanh Niên phát động nhằm hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19 từ ngày 16.9.2021 đến nay. Tổng số tiền ký bảo trợ lâu dài, trao khẩn cấp và học bổng cho trẻ mồ côi do Covid-19 qua chương trình tính đến nay là hơn 65 tỉ đồng. Trong đó, số trẻ được bảo trợ lâu dài là 449 trẻ. Bên cạnh bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên cũng đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh miền Bắc, với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.

Thấy được ý nghĩa của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, anh Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi, ở Hà Nội) và anh Lương Ngọc Duy (39 tuổi, ở TP.HCM) cùng lên ý tưởng tổ chức sự kiện "A80 - Bơi vì trẻ em mồ côi" kêu gọi cộng đồng yêu bơi lội cả nước tham gia hoạt động bơi hưởng ứng ngày Quốc khánh 2.9, cùng góp vào chương trình giúp đỡ trẻ em mồ côi.

"Trước đây, chúng tôi từng tổ chức nhiều sự kiện bơi để gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi, mua đèn thắp sáng ở vùng cao… Bơi không chỉ là thử thách sức bền, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái. Những sải tay dưới nước sẽ biến mỗi mét bơi thành hành động ý nghĩa", anh Thủy nói.



Anh Thủy (trái) đại diện những người bơi ở khu vực miền Bắc Ảnh: NVCC

Hoạt động bơi khởi động từ ngày 23.8 - 2.9 với các cự ly tượng trưng như sau: A80 (bể 25 m) - 80 vòng đi và về tương đương 4 km; A80 (bể 50 m) - 80 vòng đi và về tương đương 8 km; cự ly 2,9 km với tinh thần ngày 2.9 và 29 km - thử thách đường dài cho người có kinh nghiệm bơi lội. Mọi người có thể tham gia thử thách ở hồ bơi, sông, biển… Ban tổ chức lưu ý mọi người nên chọn cự ly phù hợp với bản thân, giữ an toàn trong suốt quá trình bơi.

Cộng đồng tham gia thử thách có thể chia sẻ quá trình tham gia bằng cách đăng hình ảnh, video trên mạng xã hội, nhắc tên những người bạn để lan tỏa và chi tiết chuyển khoản đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ tài khoản Báo Thanh Niên, số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Anh Lương Ngọc Duy đại diện người bơi ở khu vực miền Nam Ảnh: NVCC

Ở TP.HCM, lúc 4 giờ sáng 31.8 tại hồ bơi K690 312/60A Phan Văn Trị, phường Gò Vấp (phường 10, quận Gò Vấp cũ) sẽ diễn ra buổi bơi tập trung. Đầu cầu Hà Nội cũng tổ chức bơi từ 4 giờ tại bể bơi Nhà văn hóa Thanh Xuân, 166 đường Khuất Duy Tiến.

Đặc biệt, ở TP.HCM đã có đơn vị tặng 100 chiếc áo thể thao. Ban tổ chức sẽ dùng tặng cho những người hoàn thành cự ly bơi 29 km và bán để góp toàn bộ số tiền thu được vào chương trình của Báo Thanh Niên.

Anh Duy và anh Thủy trong một sự kiện bơi để gây quỹ giúp trẻ mồ côi năm 2024 Ảnh: Phan Diệp

Ở Hà Nội, câu lạc bộ bơi Trisport - Dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định sẽ tài trợ toàn bộ áo Finisher (hoàn thành cự ly đăng ký) cho người bơi ở mọi cự ly tại khu vực miền Bắc. Điều kiện là ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng, tổng số tiền thu được cũng sẽ ủng hộ cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19.

"Chúng tôi tin rằng sức mạnh của cộng đồng là vô hạn. Mỗi sải bơi, một lượt chia sẻ và đóng góp dù nhỏ nhất, đều là nguồn động viên khổng lồ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên đường bơi, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các em nhỏ", anh Thủy nói.



Tính đến sáng 28.8, số tiền ủng hộ thông qua anh Nguyễn Văn Thủy là hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó nhiều người tham gia thử thách bơi ở các cự ly đã đăng ký mua áo, hoặc chuyển khoản trực tiếp vào chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

Sự kiện "A80 - Bơi vì trẻ em mồ côi" tính đến nay đã thu hút khoảng 150 lượt người đăng ký tham gia thử thách để gây quỹ. Trên tinh thần đó, anh Thủy cho biết: “Để cổ vũ thành viên Mũ đỏ, trước mỗi kết quả hoàn thành cự ly 29 km, chúng tôi sẽ trích quỹ của câu lạc bộ 2,9 triệu đồng để ủng hộ cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là sự khích lệ, lời cam kết không thể ý nghĩa hơn, biến mỗi sải tay của anh em Mũ đỏ thành những đóng góp thiết thực cho các em nhỏ".