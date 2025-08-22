Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lật tẩy chiêu trò nhân viên ngân hàng tiếp tay 'rửa tiền' 30.000 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2025 14:28 GMT+7

Mở rộng chuyên án 'rửa tiền' hơn 30.000 tỉ đồng, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng, làm rõ thủ đoạn cấp, mở hàng ngàn tài khoản 'ma' trái quy định để tiếp tay cho đường dây do Trang Quang Trung cầm đầu.

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết mở rộng điều tra chuyên án “rửa tiền"; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, với số tiền giao dịch 30.000 tỉ đồng, đơn vị đã làm rõ thủ đoạn tiếp tay của nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Theo điều tra, hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản cá nhân không chính chủ đã được mở tràn lan.

- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét tại Ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và lãnh đạo ngân hàng

ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, có trường hợp các nhóm người sử dụng giấy tờ giả, thậm chí không cần trực tiếp đến ngân hàng vẫn được cấp tài khoản. Cơ quan công an xác định hành vi này chính là sự tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, "rửa tiền" với quy mô đặc biệt lớn.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú TP.Đà Nẵng, kẻ cầm đầu đường dây) để hợp thức hóa hồ sơ, cấp và mở tài khoản trái quy định, giúp sức cho hoạt động phạm tội.

- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét tại Ngân hàng VPbank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội)

ẢNH: Đ.X

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, bắt tạm giam Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên LPBank) và Nguyễn Thị Yến (nhân viên VPBank); áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên VPBank).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại MBV chi nhánh Bình Dương, VPBank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và LPBank chi nhánh Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng; ĐT: 0694.260.264 để được hướng dẫn, phối hợp phục vụ điều tra.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng, trong đó có nhiều nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản cho 'doanh nghiệp ma'.

Khám phá thêm chủ đề

rửa tiền Chiếm đoạt tài sản Công an TP.Đà Nẵng nhân viên ngân hàng lừa đảo tài khoản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận