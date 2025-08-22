Lật tẩy chiêu trò nhân viên ngân hàng tiếp tay 'rửa tiền' 30.000 tỉ đồng

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết mở rộng điều tra chuyên án “rửa tiền"; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, với số tiền giao dịch 30.000 tỉ đồng, đơn vị đã làm rõ thủ đoạn tiếp tay của nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Theo điều tra, hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản cá nhân không chính chủ đã được mở tràn lan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét tại Ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và lãnh đạo ngân hàng ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, có trường hợp các nhóm người sử dụng giấy tờ giả, thậm chí không cần trực tiếp đến ngân hàng vẫn được cấp tài khoản. Cơ quan công an xác định hành vi này chính là sự tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, "rửa tiền" với quy mô đặc biệt lớn.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú TP.Đà Nẵng, kẻ cầm đầu đường dây) để hợp thức hóa hồ sơ, cấp và mở tài khoản trái quy định, giúp sức cho hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám xét tại Ngân hàng VPbank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) ẢNH: Đ.X

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, bắt tạm giam Đàm Hồng Hiểu (nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên LPBank) và Nguyễn Thị Yến (nhân viên VPBank); áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên VPBank).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại MBV chi nhánh Bình Dương, VPBank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và LPBank chi nhánh Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng; ĐT: 0694.260.264 để được hướng dẫn, phối hợp phục vụ điều tra.

