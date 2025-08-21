Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng

Ngày 20.8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng gồm: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đây là giai đoạn 2 trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án bí số 1222T, bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp lên tới 30.000 tỉ đồng. Chuyên án được Công an TP.Đà Nẵng xác lập từ tháng 1.2025.

Quá trình điều tra cho thấy, các nghi phạm đã dựng lên hàng loạt “doanh nghiệp ma”, lợi dụng hệ thống tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời thực hiện các vụ lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.

Các tài khoản này được dùng để chuyển, rút hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng, tạo ra mạng lưới tài chính ngầm cực kỳ phức tạp. Đặc biệt, công an xác định một số nghi phạm đã sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam. Đây là phương thức mới, nguy hiểm, giúp che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn rất lớn cho công tác kiểm soát tài chính, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 20 bị can ẢNH: Đ.X

Trong số các bị can vừa bị khởi tố, đáng chú ý có 2 nhân viên ngân hàng VPBank, 1 nhân viên Oceanbank và 1 nhân viên LPBank. Các cá nhân này đã trực tiếp tiếp tay cho tội phạm, mở tài khoản cho những doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động rửa tiền và lừa đảo.

Để củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng, trong đó có Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên thành Ngân hàng MBV), VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và VPBank Chi nhánh Đà Nẵng. Nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đã bị thu giữ để phục vụ điều tra. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 4 nhân viên ngân hàng.

Tuy nhiên, Công an TP.Đà Nẵng cho biết chuyên án vẫn đang mở rộng, tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho đường dây tội phạm hoạt động trong thời gian dài. Theo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, chuyên án 1222T là một trong những chuyên án kinh tế, công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay, huy động sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ ở cả trung ương và địa phương. Việc bóc gỡ đường dây không chỉ ngăn chặn thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn, mà còn cảnh báo các lỗ hổng trong công tác quản lý tài chính - ngân hàng hiện nay.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh sẽ tiếp tục mở rộng, xử lý nghiêm các nghi phạm liên quan, đặc biệt là những cá nhân, tổ chức trong hệ thống ngân hàng đã tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động phạm pháp.