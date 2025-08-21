Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
21/08/2025 18:56 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng, trong đó có nhiều nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản cho 'doanh nghiệp ma'.

Ngày 20.8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng gồm: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Đây là giai đoạn 2 trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án bí số 1222T, bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp lên tới 30.000 tỉ đồng. Chuyên án được Công an TP.Đà Nẵng xác lập từ tháng 1.2025. 

Quá trình điều tra cho thấy, các nghi phạm đã dựng lên hàng loạt “doanh nghiệp ma”, lợi dụng hệ thống tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời thực hiện các vụ lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.

Các tài khoản này được dùng để chuyển, rút hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng, tạo ra mạng lưới tài chính ngầm cực kỳ phức tạp. Đặc biệt, công an xác định một số nghi phạm đã sử dụng ví điện tử USDT để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam. Đây là phương thức mới, nguy hiểm, giúp che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn rất lớn cho công tác kiểm soát tài chính, phòng chống tội phạm công nghệ cao. 

- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 20 bị can

ẢNH: Đ.X

Trong số các bị can vừa bị khởi tố, đáng chú ý có 2 nhân viên ngân hàng VPBank, 1 nhân viên Oceanbank và 1 nhân viên LPBank. Các cá nhân này đã trực tiếp tiếp tay cho tội phạm, mở tài khoản cho những doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động rửa tiền và lừa đảo. 

Để củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng, trong đó có Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên thành Ngân hàng MBV), VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và VPBank Chi nhánh Đà Nẵng. Nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đã bị thu giữ để phục vụ điều tra. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 4 nhân viên ngân hàng. 

Tuy nhiên, Công an TP.Đà Nẵng cho biết chuyên án vẫn đang mở rộng, tập trung làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho đường dây tội phạm hoạt động trong thời gian dài. Theo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, chuyên án 1222T là một trong những chuyên án kinh tế, công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay, huy động sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ ở cả trung ương và địa phương. Việc bóc gỡ đường dây không chỉ ngăn chặn thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn, mà còn cảnh báo các lỗ hổng trong công tác quản lý tài chính - ngân hàng hiện nay. 

Cơ quan điều tra nhấn mạnh sẽ tiếp tục mở rộng, xử lý nghiêm các nghi phạm liên quan, đặc biệt là những cá nhân, tổ chức trong hệ thống ngân hàng đã tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động phạm pháp.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Truy xét nhóm côn đồ dùng hung khí chém người đi đường

Đà Nẵng: Truy xét nhóm côn đồ dùng hung khí chém người đi đường

Công an P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm 10 nghi phạm dùng tuýp sắt, ná tấn công người đi đường, gây bức xúc dư luận.

Bắt nhóm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

rửa tiền Đà Nẵng doanh nghiệp ma mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận