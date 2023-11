Bắt bị can lừa đảo, rửa tiền bị truy nã đặc biệt

Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã phá thành công chuyên án, bắt bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (27 tuổi, trú TX.Phước Long, Bình Phước) về tội danh “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” khi Hùng đang lẩn trốn tại Lào.

Hỏa Ngọc Hùng khi bị bắt THANH LỘC

Hỏa Ngọc Hùng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình truy nã từ ngày 20.9.

Trước đó, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 15.8, Hỏa Ngọc Hùng bỏ trốn sang Lào. Quá trình lẩn trốn, Hùng cắt đứt mọi liên lạc và "ẩn mình" đi làm thuê nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Qua thực hiện các hoạt động xác minh, truy bắt những người phạm tội hiện đang bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin bị can Hỏa Ngọc Hùng đang lẩn trốn tại Lào. Sau nhiều ngày xác minh danh tính, nơi ở và nhận dạng, các trinh sát lập kế hoạch bắt giữ Hùng. Ngày 2.11, lực lượng đánh án phối hợp công an nước bạn Lào bắt được Hùng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với cơ quan chức năng di lý Hỏa Ngọc Hùng về Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.