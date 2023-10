Sóc Trăng: Bắt khẩn cấp bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 20.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thạnh Trị (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Thạnh Trị bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Dưa (27 tuổi, ngụ ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, H.Thạnh Trị), bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2022, sau khi nhậu, Dưa hành hung một người ở ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình, TT.Ngã Năm (Sóc Trăng) gây thương tích nặng. Trong quá trình điều tra vụ án, Dưa bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, Cơ quan CSĐT tra Công an TT.Ngã Năm ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Dưa về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, gần đây, Dưa lén về địa phương, bị người dân phát hiện, trình báo công an.



Hiện bị can Nguyễn Văn Dưa được Cơ quan CSĐT Công an H.Thạnh Trị bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Ngã Năm để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và trốn lệnh truy nã.