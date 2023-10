Quảng Ngãi: Bắt bị can trốn truy nã, ẩn náu trên tàu cá ở Lý Sơn

Ngày 1.10, Đồn biên phòng Lý Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Công an H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) bắt giữ bị can Nguyễn Văn Lâu (32 tuổi, trú ở thôn Hà Thủy 3, xã Chí Công, H.Tuy Phong, Bình Thuận) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong.

Nguyễn Văn Lâu (áo trắng) bị cơ quan chức năng bắt giữ V.T

Theo đó, qua công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào hoạt động trong khu vực biên giới biển tại H.Lý Sơn, lúc 4 giờ 45 ngày 1.10, Đồn biên phòng Lý Sơn phát hiện Nguyễn Văn Lâu trốn trên tàu cá QNg 96579 TS, khi tàu cá đang neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã phối hợp Công an H.Lý Sơn, Công an H.Tuy Phong bắt giữ Lâu và dẫn giải về trụ sở Công an H.Lý Sơn để lấy lời khai.

Nguyễn Văn Lâu bị Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong khởi tố về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong quá trình điều tra, ngày 29.8 Lâu đã bỏ đi khỏi địa phương, đến đảo Lý Sơn để trốn trên các tàu cá của ngư dân.