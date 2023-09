Quảng Ngãi: Kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể phân lô, tách thửa trên đảo Ngọc

Ngày 29.9, theo thông tin PV Thanh Niên có được, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vừa ký kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại khu vực đảo Ngọc, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi.

Tách thửa ồ ạt

Theo đó, từ năm 2015 - 2022, việc tách thửa, tự chừa đường đi khi tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại đảo Ngọc diễn ra với số lượng nhiều. Từ 214 thửa đất gốc qua nhiều lần tách thửa đã hình thành 1.227 thửa đất, nhưng phần lớn chỉ tách trên sơ đồ phân lô trong hồ sơ.

Trong 1.227 thửa hình thành sau khi tách, có 737 thửa đã thực hiện 1.018 lần biến động chuyển quyền. Trong đó, có 468/737 thửa sau khi tách đã được chuyển quyền cho những hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu ngoài xã Tịnh An nhưng hầu hết chưa xây dựng nhà ở.

Đảo Ngọc, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi HẢI PHONG

Đến thời điểm thanh tra vẫn còn 156 thửa/10,46 ha đất nông nghiệp mà các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, canh tác nhưng UBND xã Tịnh An vẫn chưa xác lập thủ tục để cho thuê theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, việc tham mưu của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh TP.Quảng Ngãi, thẩm định của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và phê duyệt của Sở TN-MT Quảng Ngãi khi giải quyết thủ tục tách thửa, có nhiều sai phạm.

Việc giải quyết thủ tục tách thửa thuộc nhóm đất nông nghiệp không có căn cứ pháp lý, tách thửa đất ở không đảm bảo diện tích tối thiểu dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có căn cứ; giải quyết thủ tục hợp thửa đất không cùng loại đất, không cùng thời hạn sử dụng đất là không đúng quy định.

Xác định lại diện tích đất ở với trường hợp có vườn, ao không đúng quy định đối với 21 trường hợp với tổng diện tích hơn 4.139 m2, gây thất thu ngân sách nhà nước số tiền tạm tính là hơn 571 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định có 357 thửa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện, không đúng mục đích. Tuy nhiên, đến nay đã có 226/357 thửa được tách ra đã chuyển quyền cho người khác nên không thể thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với 121/221 thửa còn lại, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở TN-MT Quảng Ngãi xác lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Sở TN-MT Quảng Ngãi đã tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của pháp luật đất đai; chậm trễ tham mưu quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất.

Đồng thời, kiểm điểm xử lý trách nhiệm những cá nhân thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh TP.Quảng Ngãi trực tiếp tham mưu xử lý thủ tục và thẩm định, trình Sở TN-MT Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định…

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Tịnh An khắc phục ngay việc cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; khẩn trương xác lập thủ tục để cho thuê 156 thừa/10,46 ha mà các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. Kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh An (phụ trách lĩnh vực) và công chức địa chính xã Tịnh An trong thời kỳ từ 2015 đến tháng 9.2022.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi rà soát lại toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường cho 52 hộ tại 60 thửa đất ở theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với trách nhiệm của tập thể và cá nhân là lãnh đạo Sở TN-MT, UBND TP.Quảng Ngãi có các sai phạm, khuyết điểm, giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật về chế độ trách nhiệm theo quy định.