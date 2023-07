Bình Phước: Bắt tạm giam bị can phân lô, tách thửa trên đất người khác rồi bán lại

Ngày 26.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Khánh (33 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khánh là người đã tự vẽ sơ đồ phân lô, tách thửa trên đất của người khác, sau đó bán lại cho khách hàng rồi chiếm đoạt tiền cọc.

Theo điều tra ban đầu, Khánh chỉ mới đặt cọc mua lại 1 thửa đất tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi và 16 thửa đất thuộc ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi (H.Đồng Phú, Bình Phước). Tuy nhiên, Khánh dùng thủ đoạn gian dối tự vẽ sơ đồ phân lô tách thửa của Công ty Đại Phát do Khánh làm giám đốc, đưa ra thông tin không đúng sự thật về quyền sở hữu hợp pháp các thửa đất này để lừa bán cho khách hàng.

Nguyễn Văn Khánh bị cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Để khách hàng tin tưởng đầu tư, Khánh sử dụng pháp nhân Công ty Đại Phát ký kết hợp đồng, viết phiếu thu tiền làm cho người mua an tâm tin tưởng đầu tư. Khánh còn dùng "chiêu" chi trả tiền hoa hồng cao cho người giới thiệu, để lôi kéo khách hàng khác tham gia đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 3.6 - 1.7.2021, Khánh ký 11 hợp đồng "chuyển nhượng" và 11 hợp đồng "bao lướt sóng" với 14 cá nhân. Sau khi khách hàng tin tưởng giao 2,15 tỉ đồng đặt cọc, Khánh chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân, đồng thời tiếp tục lừa bán các thửa đất trên cho người khác, rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thông báo ai là nạn nhân trong giao dịch bất động sản các lô đất phân lô, tách thửa với Nguyễn Văn Khánh, liên hệ với điều tra viên Đào Đình Dương, số điện thoại 0965.137.555 để được hướng dẫn giải quyết.