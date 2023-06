Tạm giữ nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 khẩu súng

Ngày 30.6, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Hằng (24 tuổi, ngụ P.6, TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 khẩu súng.

Nguyễn Thị Thanh Hằng khi bị công an kiểm tra nhà nghỉ HOÀNG VÂN

Khoảng 23 giờ 10 ngày 29.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP.Sóc Trăng bất ngờ kiểm tra phòng nghỉ do Hằng thuê tại một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.6, TP.Sóc Trăng.

2 khẩu súng cùng tang vật liên quan bị công an tạm giữ HOÀNG VÂN

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1 gói ni lông, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 điện thoại di động, 1 bình thủy tinh là dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 vỏ đạn và một số tang vật khác có liên quan.

Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 khẩu súng nêu trên đang được Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.