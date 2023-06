Bà Rịa-Vũng Tàu: Một ngày bắt 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đường dây ma túy phức tạp, xuyên quốc gia và liên tỉnh do phó bí thư chi bộ thôn cầm đầu. Công an bắt giữ 8 nghi phạm, thu hơn 9 kg ma túy các loại.