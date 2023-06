Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do phó bí thư thôn cầm đầu

Chiều 14.6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa phá chuyên án mang bí số 251.M, bắt 8 đối tượng, thu 2 kg heroin, 6,3 kg nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.



Nghi phạm Sộng A Tủa và tang vật vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh Sơn La - Phú Thọ - Tuyên Quang - Lào Cai - Yên Bái, có quy mô lớn nên thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Sộng A Tủa (36 tuổi, trú thôn Huổi Pản, xã Huổi Một, H.Sông Mã, Sơn La) là người cầm đầu đường dây. Tủa là Phó bí thư chi bộ thôn Huổi Pản và được người dân địa phương đánh giá là người có nhân thân tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghi phạm Đào Mạnh Cường cùng tang vật vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Từ nhỏ, Tủa sống và lớn lên tại khu vực giáp biên giới Việt - Lào nên thường tiếp xúc với những tay buôn ma túy. Do vậy, Tủa đã móc nối và nhập ma túy từ Lào về Việt Nam để bán cho Đào Mạnh Cường (36 tuổi, trú xã Hiền Lương, H.Hạ Hòa, Phú Thọ).

Sau khi mua ma túy từ Tủa, Cường phân phối cho Lương Văn Hậu (45 tuổi, trú P.Xuân Tăng, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Thị Thắng (50 tuổi, trú TT.Cổ Phúc, H.Trấn Yên, Yên Bái). Đào Ngọc Quý (33 tuổi, trú TT.Sơn Dương, H.Sơn Dương, Tuyên Quang) là "đại lý" cấp 3, mua ma túy từ Thắng rồi mang về tỉnh Tuyên Quang để phân phối, bán lẻ, tạo thành một mạng lưới mua bán ma túy phức tạp.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thắng tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Để hoạt động phi pháp, đường dây này thường giao dịch ma túy vào ban đêm và chọn các địa điểm hẻo lánh, khó bị phát hiện.

Ngoài ra, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm giao dịch và khi vận chuyển ma túy sẽ phân công Dương Đình Anh (32 tuổi, trú xã Hiền Lương) đi trước dò đường. Nếu phát hiện "có biến", Anh sẽ báo về để hủy giao dịch khiến quá trình trinh sát, triệt phá gặp nhiều khó khăn.

Nghi phạm Dương Đình Anh bị lực lượng chức năng bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Sau 6 tháng trinh sát nắm phương thức, thủ đoạn và thu thập tài liệu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh liên quan ra quân triệt phá.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 6 bánh heroin có tổng trọng lượng 2 kg; 6,3 kg nhựa thuốc phiện; 705 g ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.