Quảng Bình: Phát hiện, bắt giữ liên tiếp nhiều vụ tàng trữ chất ma túy

Ngày 14.6, thông tin từ Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Quảng Ninh vừa phát hiện 5 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ 4 nghi phạm cùng 1 bị can có liên quan.

Bị can Nguyễn Hoài Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ BÁ HOÀNG

Theo đó, thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy (từ ngày 1 - 30.6), lúc 21 giờ ngày 5.6, Công an H.Quảng Ninh đã tuần tra và phát hiện bị can Nguyễn Hoài Nam (18 tuổi, P.Đồng Hải, TP.Đồng Hới) đang tàng trữ 4 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 13 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng 1 túi ni lông chứa ma túy dạng ketamin.

Qua tra hỏi, Nam thừa nhận toàn bộ số ma túy trên đều được Nam cất giữ để sử dụng, Cơ quan CSĐT, Công an H.Quảng Ninh cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ trái qua phải: Trần Trọng Tấn, Phạm Văn Trung và Đặng Thị Vân bị lực lượng chức năng bắt giữ BÁ HOÀNG

Tiếp đó, khoảng 20 giờ ngày 9.6, Công an H.Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Trọng Tấn (19 tuổi, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) đang cất giấu 5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1 túi ni lông chứa ma túy dạng ketamin.

Ngày 11.6, Công an H.Quảng Ninh phối hợp với tổ công tác 141 - QB, Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện Phạm Văn Trung (27 tuổi, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) đang tàng trữ 5 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 7 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 6 gói ni lông chứa ma túy dạng ketamin.

Đến 15 giờ ngày 12.6, Công an H.Quảng Ninh tuần tra và phát hiện Trần Văn Chuân (34 tuổi, xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) đang tàng trữ 20 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, khám xét chỗ ở phát hiện thêm 26 viên ma túy tương tự.

Tiếp đó, vào lúc 21 giờ ngày 13.6, Công an H.Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ Đặng Thị Vân (33 tuổi, H.Nghi Lộc, Nghệ An) đang tàng trữ 1 gói ni lông chứa 5 viên màu xám, 1 túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng.

Tất cả các nghi phạm trên đều khai nhận toàn bộ số ma túy trên được cất giữ để sử dụng. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an H.Quảng Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện, các vụ việc phát hiện tàng trữ chất ma túy trên vẫn đang được lực lượng Công an H.Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.