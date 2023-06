Quảng Bình: Khởi tố 9 bị can trong 2 vụ đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Ngày 2.6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố 2 vụ án đánh bạc qua hình thức game online và đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá, khởi tố 9 bị can.

Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ bị can Mai Hữu Phước (áo đen, bên trái) B.H

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 Công an tỉnh Quảng Bình tìm hiểu, xác định có nhóm đánh bạc theo hình thức game online, mạng internet nổi lên với quy mô lớn, liên tỉnh tại TX.Ba Đồn (Quảng Bình). Ngày 18.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tổ chức đấu tranh, triệu tập các đối tượng tham gia trong đường dây đánh bạc.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Thế Dũng (29 tuổi), Hoàng Trọng Hiếu (36 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Hòa, TX.Ba Đồn), Mai Vinh Hạnh, Cao Báu (cùng 20 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn).

Điện thoại dùng để cá độ qua game online bị lực lượng chức năng thu giữ B.H

Lực lượng công an cũng điều tra làm rõ thêm việc Mai Hữu Phước (34 tuổi) giao cho Trần Hải Đăng (30 tuổi, cùng trú P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn) một tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý để đánh bạc. Tiền thắng thua đánh bạc được Đăng và Phước thanh toán trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Tại tỉnh Bình Dương, tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Văn Hùng (32 tuổi), Hoàng Thế Anh (23 tuổi), Mai Văn Vũ (20 tuổi, cùng trú tại TX.Ba Đồn) và vận động một người có liên quan tại tỉnh Bình Phước ra đầu thú.

Hoàng Văn Hùng, 1 trong 3 người cầm đầu đường dây đánh bạc B.H

Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận hành vi đánh bạc, trong đó làm rõ Hoàng Văn Hùng, Hoàng Thế Dũng và Hoàng Trọng Hiếu là những người cầm đầu đường dây đánh bạc. Đến nay, cơ quan điều tra đủ cơ sở khởi tố 2 vụ án và 9 bị can.

Lực lượng công an đã thu giữ 62 điện thoại di động được sử dụng để đánh bạc. Qua kiểm tra, phát hiện các điện thoại này chứa tài khoản game online có khoảng 400 triệu điểm game, tương đương số tiền 400 triệu đồng cùng 200 triệu đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá.

Công an tỉnh Quảng Bình xác định đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi, với quy mô lớn. Tính từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay, số tiền giao dịch khoảng 200 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang mở rộng điều tra.